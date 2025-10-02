Publicado el listado de solicitudes admitidas en el concurso de transición justa del suroccidente asturiano

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para la Transición Justa, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha publicado este jueves el listado de solicitudes admitidas en el concurso de transición justa del suroccidente asturiano.

En total, se concursan 354 MW de capacidad de acceso a la red eléctrica en el nudo Narcea 400 kV para nuevas instalaciones de generación renovable y de almacenamiento, priorizando los proyectos que maximicen los beneficios socioeconómicos locales y minimicen su afección ambiental, según ha informado el Miteco.

Se han recibido tres solicitudes para participar en el concurso, por parte de EDP España, S.A.U., La Barca Energía S.L. (Grupo Magtel) y C.D.R. Buseiro S.L. (Grupo Lamelas Viloria). Todas ellas han sido admitidas tras examinar y verificar la documentación administrativa.

El concurso se encuentra ahora en fase de evaluación de las propuestas técnicas, sociales y económicas. Entre los criterios para la adjudicación del concurso, además de priorizar aquellos proyectos que minimicen la afección ambiental, se valorarán los beneficios socioeconómicos para el territorio tales como el fomento del empleo, especialmente para trabajadores excedentes de la central y mujeres; el apoyo a proyectos industriales, agrarios o sociales locales; la formación para residentes en la zona; el desarrollo de autoconsumo; las inversiones en la cadena de valor de Asturias y la participación de inversores locales.