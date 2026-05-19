Publicados los decretos que actualizan la gestión de los cinco parques naturales asturianos para reforzar su gobernanza

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OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha publicado este martes los decretos que actualizan la composición, el funcionamiento y las juntas y comisiones rectoras de los cinco parques naturales de la comunidad autónoma: Somiedo, Redes, Ponga, Las Ubiñas-La Mesa y Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

Según el Ejecutivo autonómico, estos cinco documentos tienen como objetivo reforzar la gobernanza de estos espacios protegidos, fortalecer la participación social y permitir avanzar hacia un modelo de gestión más abierto y eficaz.

La actualización normativa busca equilibrar la representación de los distintos grupos en cada espacio y adaptar los órganos de gestión a la realidad actual de cada zona, ofreciendo un papel más activo a todos los agentes implicados en la conservación y el desarrollo sostenible de los parques.

Asimismo, la reforma simplifica la normativa actual al integrar en un único texto refundido las distintas modificaciones adoptadas desde la aprobación de las leyes de creación de cada espacio natural. Con ello, el Principado persigue facilitar su comprensión, aumentar la seguridad jurídica y clarificar su aplicación.

ESTRUCTURA HOMOGÉNEA Y PARTICIPACIÓN

Los nuevos decretos comparten la misma estructura y regulan de forma homogénea la composición y el funcionamiento de las juntas y comisiones rectoras. La junta rectora se mantiene como el principal órgano de participación de cada parque, con representación de las administraciones públicas, entidades locales, sectores económicos, asociaciones, titulares de derechos y, en su caso, las parroquias rurales. Estos órganos asumirán el seguimiento de la gestión del parque y aportarán propuestas para orientar las decisiones más relevantes.

Por su parte, la comisión rectora se configura como un órgano más reducido y de carácter práctico, diseñado para facilitar el funcionamiento cotidiano de los parques, apoyar la toma de decisiones y mejorar la coordinación entre todas las partes, manteniendo una representación equilibrada de los intereses. En el proceso de actualización se han incorporado aportaciones realizadas por ayuntamientos, entidades locales, asociaciones, sectores económicos y colectivos sociales.

PASO PREVIO A LA NUEVA PLANIFICACIÓN

La aprobación de estos decretos constituye un paso previo considerado fundamental por el Gobierno asturiano para abordar la renovación de los instrumentos de gestión integrada de los parques naturales, los cuales definirán la planificación y las actuaciones de cara a los próximos años.

En este contexto de renovación de normativas ambientales, el Principado ha destacado también la reciente aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de los Picos de Europa, con una vigencia de diez años.

Este instrumento busca reforzar la seguridad jurídica, clarificar las normas y simplificar actuaciones cotidianas para facilitar la vida de la población local y de quienes desarrollan su actividad en el territorio, compatibilizando la conservación de los valores naturales con los usos tradicionales, el turismo y el desarrollo rural.