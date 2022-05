"Puede que para ella sea suficiente la foto de ayer", replica Cs a la alcaldesa del protocolo del Plan de Vías

GIJÓN, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón y representante municipal en el Consejo de Administración de Gijón al Norte, Rubén Pérez Carcedo, ha respondido este jueves a la alcaldesa gijonesa, Ana González, que "puede que para ella sea suficiente la foto de ayer y la firma de un protocolo que no compromete absolutamente nada".

"Para Gijón desde luego que no lo es, necesitamos certezas en forma de un nuevo convenio con plazos y compromisos de financiación", ha remarcado, en réplica a las palabras de la regidora gijonesa sobre lo que esta consideró falta de seriedad de la formación naranja, algo que la alcaldesa atribuyó a la situación "desesperada" de este partido. Ciudadanos había tildado de "acto electoralista" la firma del protocolo del Plan de Vías.

Pérez Carcedo, asimismo, ha llamado la atención sobre que, "curiosamente", según él, la alcaldesa sostenía hasta hace unas semanas la necesidad de suscribir un nuevo convenio para poder avanzar en el Plan de Vías e incluso presentó "a bombo y platillo", un borrador del mismo como base para la negociación con el resto de administraciones.

"Ahora en un claro ejercicio de trilerismo político, se retracta de lo que llevaba manifestando desde el comienzo del mandato, diciendo que ya no es necesario y que no lo habrá hasta que se conozca el coste definitivo de la actuación, algo que no hizo falta ni en los dos convenios anteriores ni en los que el Ministerio ha suscrito en otras ciudades", ha recalcado el edil.

Ha apuntado, en este sentido, que lo que se incluye en estos convenios son "meras aproximaciones" a concretar, no solo a través de los proyectos constructivos sino también en las propias licitaciones.

"Terminar este mandato sin convenio es dejar el Plan de Vías más en el aire que nunca, y la alcaldesa tiene una responsabilidad que no debería eludir", ha sentenciado Pérez Carcedo.