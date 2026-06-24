El puente del Sella no tendrá cortes ni afecciones al tráfico este verano

Archivo - Imagen generada del futuro puente, tras los trabajos - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que las obras de rehabilitación del puente sobre el río Sella, en el kilómetro 3 de la N-632, en el municipio de Ribadesella, no provocarán afecciones al tráfico durante la época estival.

Según ha precisado el departamento, los trabajos que se ejecuten en este periodo permitirán mantener ambos sentidos de circulación, sin cortes ni restricciones en la vía. En este contexto, el próximo viernes 26 de junio se retirará el actual corte de carril, quedando la circulación normalizada en la zona.

Las obras forman parte de la actuación que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando en el puente sobre el río Sella, en la carretera N-632.