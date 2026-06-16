El Puerto de Avilés prevé inversiones por importe de 105 millones de euros hasta 2030

Autoridad Portuaria de Avilés - AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS

Desestimada la solicitud de prórroga por un período de 7,26 años del plazo inicial de la concesión a Chemastur

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) - El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA) ha aprobado este martes el Plan de Inversiones del Puerto de Avilés 2026-2030, que prevé 105.239.000 millones de euros de inversión en el citado período de cinco años.

Una parte importante de esta cantidad tiene que ver con proyectos para la ampliación y adecuación de la zona de servicio del Puerto entre los que destacan los 50 millones reservados para la compra, descontaminación y urbanización del suelo de las antiguas Baterías de Cok.

En las últimas semanas han continuado los contactos con Sepides para avanzar en un acuerdo en el precio que permita a la APA hacerse con las 33 hectáreas que en su día ocupó la citada instalación de la multinacional siderúrgica, según han informado desde el Puerto.

En el listado de inversiones que forman parte del Plan de Empresa de la APA destacan otras dos actuaciones que suman 6.500.000 millones de euros. Se trata de dos millones para la urbanización de la nueva explanada de la margen derecha que une los muelles de Valliniello y ArcelorMittal, actualmente en fase de asentamiento del relleno (2027-2029) y 4,5 millones para la urbanización de nuevos terrenos portuarios resultantes de las obras en el entorno de la Cantera de El Estrellín (2028-2029).

El Plan de Empresa de 2027 incluye, además del Plan de Inversiones, previsiones para el próximo ejercicio en materia de presupuesto y tráficos.

La previsión de cifra de negocio es de 20.630.000 euros (Cierre 2025: 18.243.000 euros. Previsión de cierre de 2026: 18.564.000 millones de euros). Por tasas de ocupación, utilización y actividad se prevé 19.308.000 euros (Cierre 2025: 17.323.000 euros. Previsión de cierre de 2026: 17.575.000 euros). Por último, por previsiones de tráficos son 4.864.000 toneladas (Cierre 2025: 4.681.000 toneladas. Previsión de cierre de 2026: 4.860.000 toneladas).

DESESTIMADA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CHEMASTUR

El Consejo de Administración ha desestimado la solicitud de prórroga por un período de 7,26 años del plazo inicial de la concesión a la empresa Asturiana de Fertilizantes, S.A. (Chemastur), aprobada el 15 de octubre de 2019, por su inviabilidad económica.

La empresa acompañaba dicha solicitud de una memoria económico-financiera, una serie de proyectos de actuación en las instalaciones y una memoria de actividad y explotación. A la vista de la citada documentación, se confirma que, a lo largo de estos años de concesión, los volúmenes de tráficos no han alcanzado, en absoluto, los niveles previstos.

Esto ha obligado al Puerto a aplicar penalizaciones y, además, ha repercutido en una merma de ingresos para el Puerto y para la comunidad portuaria. En cuanto a las hipótesis de producción y movimiento de tráficos fututos, estas no se consideran viables ya que distan mucho de la realidad histórica de la empresa.

Del mismo modo, las actuaciones planteadas en la planta no aportan ni justifican también esta potencial evolución. Por último, el modelo económico presentado por la empresa no garantiza la viabilidad de la concesión, pues se presentan pérdidas económicas recurrentes. Como consecuencia de este análisis, se ha desestimado la solicitud de prórroga, otorgando, no obstante, la APA a Chemastur la posibilidad de solicitar una autorización de hasta 18 meses de plazo para un correcto cese de la actividad desde la fecha de finalización de la concesión vigente, que se producirá el próximo 20 de julio.

WINDAR RENOVABLES

Por últimao, el Consejo de Administración ha aprobado la ampliación en 12 meses del plazo para la ejecución de las obras contempladas en la concesión administrativa de la que es titular la empresa Windar Renovables, S.A. en las antiguas instalaciones de Alcoa.

El informe del director de la APA considera justificadas las razones para dicha ampliación, ya contemplada en el condicionado de la concesión, basadas en una serie de circunstancias sobrevenidas que han obligado a la empresa a adaptar el calendario de ejecución del proyecto para alinear el desarrollo de las inversiones con las condiciones efectivas del mercado.