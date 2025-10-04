El Puerto de Somiedo celebra el XIX Alcuentro Vaqueiro con homenaje a la tradición ganadera y la cultura vaqueira

OVIEDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Somiedo acoge este sábado la XIX edición del Alcuentro Vaqueiro, una cita organizada por el Ayuntamiento de Somiedo y la Junta Vecinal del Puerto con el objetivo de rendir homenaje a la comunidad vaqueira y su modo de vida vinculado a la trashumancia y la ganadería.

Según ha informado el Consistorio en nota de prensa, la celebración coincide con la llegada del otoño, momento en el que los vaqueiros de alzada descienden desde sus pueblos de verano -El Puerto, La Peral y El Llamardal- a los concejos vecinos de Belmonte de Miranda y Salas, donde residen durante el invierno.

El XIX Alcuentro Vaqueiro de Somiedo busca poner en valor la tradición y la economía ganadera de la zona. En este sentido, se recordará su sistema de vida basado en la ganadería de carne, en la que el Puerto de Somiedo es referente en Asturias. Actualmente cuenta con 25 ganaderos a título principal y en torno a 1.000 vacas de la raza Asturiana de los Valles, reflejo de la apuesta de las nuevas generaciones por el sector primario.

El programa de actos dará comienzo a las 19.00 horas con una charla de Xuan de Las Tabiernas, vaqueiro trashumante nacido en Tineo y reconocido defensor de la cultura vaqueira. Posteriormente, se procederá a la entrega de los galardones al Vaqueiro y la Vaqueira Mayor, para finalizar con una actuación musical de las 'Pandereteras de Somiedo'. Todas las actividades se desarrollarán en el local vecinal del Puerto de Somiedo.