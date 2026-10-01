Los puertos de Gijón y Nantes defienden en Bruselas reestablecer en 2028 la Autopista del Mar

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, en el Connecting Europe Days 2026. - AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

GIJÓN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, ha asistido este jueves, en Bruselas, al Connecting Europe Days 2026, donde han presentado el proyecto de Autopista del Mar con Nantes.

Según una nota de prensa de la entidad portuaria, la jornada de este jueves ha estado centrada, especialmente, en los corredores europeos de transporte y el Espacio Marítimo Europeo, con reuniones específicas sobre el Corredor Atlántico y otros corredores de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T).

En este ámbito, se ha presentado el Plan de Trabajo 2026 del coordinador del Corredor Atlántico, François Bausch. En el mismo, se hace referencia a la elaboración del estudio de alternativas para una terminal intermodal en Gijón, y se menciona el proyecto de conexión entre Gijón y Nantes, entre otros, por su contribución a la resiliencia del sistema global de transporte marítimo al proporcionar rutas y conexiones alternativas.

También se pone en valor el potencial de los puertos que, como el de Gijón, se están posicionando cada vez más como centros energéticos, apoyando el despliegue de combustibles marinos alternativos y de cadenas de suministro vinculadas a las energías renovables marinas.

AUTOPISTA DEL MAR

En el marco del citado encuentro, se ha celebrado una reunión en la que el Puerto de Nantes Saint-Nazaire y la Autoridad Portuaria de Gijón han presentado conjuntamente el proyecto de Autopista del Mar al coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch; a la coordinadora del Espacio Marítimo Europeo, Gessine Meissner, y a representantes de los gobiernos de España y Francia.

En concreto, por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España han participado la Secretaria General de Planificación, Red Transeuropea y Logística, María Corral; el Comisionado para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, y Antonio Góngora, de la dirección de Planificación y Desarrollo de Puertos del Estado.

Por parte del ejecutivo francés, asistieron los responsables de Asuntos Europeos del Ministerio de Transición Ecológica y Cohesión de Territorios y de Asuntos Marítimos del Ministerio de Transportes.

A la reunión han asistido, también, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, y el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García.

Las representantes de ambos puertos -Sophie Cochard, directora de Planificación, Medio Ambiente y Propiedad del Puerto de Nantes Saint-Nazaire, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón- han manifestado su interés en reabrir una conexión Ro - Pax destinada a carga acompañada, semirremolques y pasajeros.

Esta conexión retiraría camiones del Corredor Atlántico y del cuello de botella de Irún-Biriatou, por el que circulan diariamente alrededor de 10.000 vehículos pesados.

Han señalado que, con arreglo al estudio de viabilidad existente -elaborado por una naviera-, se estima una ocupación del 70 % y alcanzar la rentabilidad tras una fase de puesta en marcha de tres años, utilizando un buque de eficacia acreditada para limitar el riesgo.

"Desde los puertos de Nantes Saint-Nazaire y Gijón hemos solicitado el apoyo para la fase de puesta en marcha de una Autopista del Mar transfronteriza, con el objetivo de iniciar el servicio en el primer semestre de 2028", ha declarado la presidenta de la Autoridad Portuaria.

"El beneficio es europeo, no local: se evitarían alrededor de 17.500 toneladas de CO2 y se ahorrarían 7,5 millones de euros anuales en costes externos, al desviar 25.000 camiones; exactamente el cambio modal que propugnan el Pacto Verde y la política de la RTE-T", ha agregado.