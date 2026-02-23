Pumares acusa al consejero Calvo (PSOE) de "trilerismo político" por renunciar al desdoblamiento del Corredor del Nalón

Archivo - El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha reprochado este lunes al Gobierno del Principado su decisión de renunciar al desdoblamiento del Corredor del Nalón y ha denunciado el "trilerismo político" del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, por incumplir el compromiso alcanzado con la formación en la negociación de los Presupuestos de 2024.

Pumares ha recordado que en 2023 se pactó con el Ejecutivo autonómico la elaboración de un estudio "serio" para analizar el desdoblamiento de esta infraestructura estratégica para el Valle del Nalón y no "un informe de parte para justificar que no se haga nada".

El dirigente de Foro ha insistido en que el Corredor del Nalón es "una vía fundamental para la seguridad de miles de conductores, para la movilidad diaria de los trabajadores y para la competitividad industrial de las comarcas mineras". A su juicio, limitar la actuación a carriles de incorporación y salida en determinados enlaces no resuelve los problemas estructurales "ni responde a la ambición que merece el Nalón".

Pumares ha exigido la publicación íntegra del estudio comprometido en el marco presupuestario y ha reclamado transparencia sobre los criterios técnicos empleados. "Si el Gobierno ha decidido descartar el desdoblamiento, debe explicarlo con claridad y asumir su responsabilidad política. Lo que no puede hacer es cerrar en falso una reivindicación plenamente justificada y actuar como si el compromiso adquirido nunca hubiera existido", ha afirmado.

El portavoz parlamentario ha anunciado que impulsará diversas iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones y garantizar que el futuro del Corredor del Nalón se aborde "con rigor, planificación y lealtad a los acuerdos alcanzados".