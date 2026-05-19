Pumares advierte de que los asturianos pagarán en el recibo de la basura el "caos del Gobierno de Barbón en Cogersa"

El portavoz parlamentario de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha advertido este martes de que los asturianos pagarán en sus recibos de la basura las consecuencias del "caos" que el Gobierno que lidera Adrián Barbón ha provocado en el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa).

El diputado ha denunciado que "años de improvisación" del PSOE están llevando a la entidad a acumular fracasos, perder fondos europeos y no dar respuesta a los problemas reales de gestión.

En la Comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias de este martes, Pumares ha criticado que la Planta de Tratamiento de la Fracción Resto, que costó 62 millones de euros y sufrió un incendio en abril de 2024 apenas tres meses después de su estreno, siga sin reactivarse en el plazo que estaba previsto.

"El Consorcio pretendía reanudar ayer la actividad con operarios de Valtalia, la empresa gallega encargada de diseñarla y construirla, pero los planes no se han cumplido. El Consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias no ofreció explicación alguna", ha denunciado.

Pumares ha censurado además que Cogersa haya renunciado formalmente a fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) al no ser capaz de ejecutarlos en los plazos fijados. Según fuentes del Consorcio citadas por el portavoz, la cantidad total de proyectos afectados podría superar los 13 millones de euros. Entre ellos ha destacado la pérdida de 2,7 millones de euros para el Centro de Preparación para la Reutilización en Siero y cerca de cuatro millones para una red de minipuntos limpios.

"Los asturianos pagan más por la basura mientras el Gobierno devuelve dinero a Europa por no saber gestionarlo. Eso no es mala suerte. Es incapacidad", ha afeado el parlamentario de Foro Asturias, recordando que las tarifas de gestión de residuos ya han subido un 3,4% en 2025 hasta alcanzar los 80 euros por tonelada.

Por otro lado, el portavoz parlamentario ha exigido al consejero Alejandro Calvo que aclare si el Principado tiene previsto construir una planta de valorización energética (incineradora), tal y como reclama el Ministerio para la Transición Ecológica en su hoja de ruta hasta 2035 para cumplir con los objetivos europeos.

Por último, ha alertado de que Asturias registra "el peor dato de vertido de España", dado que el 75,6% de los desechos urbanos terminan en el vertedero, lejos del objetivo del 10% fijado para 2035. Asimismo, ha recordado que la tasa de reciclaje en la comunidad autónoma se sitúa en el 24,35%, una cifra que se encuentra "en menos de la mitad del 55% que la directiva europea exigía ya en 2025". "El PSOE lleva años sin un modelo claro", ha zanjado.