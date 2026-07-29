Pumares advierte de las consecuencias del cierre del refugio de Brañagallones y exige su reforma inmediata

Archivo - El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha advertido este miércoles de "las graves consecuencias" que está teniendo el cierre del refugio de Brañagallones para el Parque Natural de Redes y ha exigido al Gobierno del Principado la "ejecución inmediata" de las obras comprometidas y la reapertura de la instalación.

El portavoz parlamentario ha señalado que la incapacidad de gestionar un equipamiento estratégico de estas características supone la pérdida de miles de pernoctaciones y visitantes cada año. Según ha manifestado, esta situación genera un impacto directo en los alojamientos, la hostelería, el comercio y el conjunto de la actividad económica del concejo de Caso y del Parque Natural de Redes.

Asimismo, Pumares ha remarcado que la paralización de este refugio no constituye "un problema aislado, sino que refleja el progresivo abandono que padece el Parque Natural de Redes". "Cuando se dejan deteriorar las infraestructuras, se retrasan las inversiones y se incumplen sistemáticamente los compromisos adquiridos, el parque pierde atractivo, actividad y oportunidades. Redes no puede morir por agotamiento administrativo ni por la falta de voluntad política del Gobierno del Principado", ha denunciado.

Pumares ha exigido al Principado que "deje de ofrecer explicaciones y calendarios que nunca llegan a cumplirse, ejecute de forma inmediata las obras pendientes y garantice una fecha cierta para la reapertura del refugio".

"Redes merece un Gobierno que crea en sus posibilidades y que gestione con eficacia. Lo que no merece es seguir pagando la incompetencia de un Ejecutivo que lleva demasiado tiempo llegando tarde a todos los proyectos importantes para el medio rural asturiano", ha concluido.