Pumares alerta de que la renuncia al ancho europeo "lastrará" la competitividad industrial de Asturias y de sus puertos

El portavoz parlamentario de Foro, Adrián Pumares, durante la rueda de prensa de este lunes en la Juna General. - EUROPA PRESS

OVIEDO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha denunciado que el Gobierno de España ha consumado la conversión de Asturias en un "gueto y una isla ferroviaria" tras renunciar formalmente ante la Comisión Europea a la implantación del ancho europeo en la red ferroviaria del Principado. Una decisión que, a su juicio, tendrá consecuencias "nefastas" y "lastrará el futuro de la comunidad durante las próximas décadas".

En una rueda de prensa celebrada este lunes en la Junta General, Pumares ha criticado el "silencio cómplice" del Gobierno asturiano presidido por el socialista Adrián Barbón, y al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, a quien ha acusado de tachar a Foro de "exagerados" cuando desde su formación venían advirtiendo de este riesgo desde hace meses. "Hoy, desgraciadamente, el tiempo nos da la razón", ha lamentado.

Pumares ha subrayado que este debate no es una discusión técnica sobre "milímetros", haciendo referenica a la diferencia entre los 1.435 milímetros del ancho internacional y los 1.668 milímetros del ancho ibérico. "De lo que estamos hablando es de si Asturias va a poder seguir siendo una comunidad industrial, competitiva y con un sector logístico potente, o si vamos a tener que resignarnos a perder inversiones y empleo frente a territorios como los del arco mediterráneo, que sí contarán con ancho europeo y conexión plena", ha alertado.

En este sentido, ha advertido de que la exclusión del ancho europeo compromete la viabilidad de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) y de los puertos de Gijón (El Musel) y Avilés. Asimismo, ha señalado que "dificultará la liberalización del sector ferroviario" en la región, al obligar a las operadoras a disponer de material rodante específico con cambiadores de ancho para poder conectar Asturias con el resto de España y Europa.

Pumares ha recordado que el Pleno de la Junta General aprobó el pasado mes de septiembre una iniciativa de Foro para exigir infraestructuras interoperables y la participación activa del Principado en la estrategia nacional del cambio de ancho que vencía ante la Unión Europea el 19 de julio. "No sé si el Gobierno asturiano cumplió el mandato, no se enteró, o se enteró por la prensa", ha ironizado.

Pumares ha recordado además que el pasado mes de abril trasladó al consejero una propuesta técnica "perfectamente viable y aplicada en otros territorios", consistente en la instalación de un "triple hilo en una de las vías y traviesa polivalente en la otra" para salvar la barrera ferroviaria. "Resignarse al aislamiento no es una opción; seguiremos dando esta batalla que consideramos imprescindible, aunque hasta ahora la hayamos dado en solitario", ha concluido.

El portavoz de Foro ha desvelado que la Consejería de Presidencia asturiana "no presentó ninguna alegación" y se limitó a responder que "no procede respuesta" cuando el Ministerio de Transportes sometió a información pública en 2021 la Estrategia Indicativa del desarrollo, mantenimiento y conservación de la infraestructura ferroviaria. "En el anexo de ese estudio recoge literalmente que la Consejería de Presidencia no presentó ninguna alegación", ha remarcado.

Ante esto, Pumares ha planteado tres preguntas dirigidas a Barbón y Calvo: ¿qué defendió el Gobierno del Principado de Asturias cuando se estaba decidiendo el futuro ferroviario de Asturias?, ¿qué solución concreta plantea ahora para garantizar que Asturias pueda competir en igualdad de condiciones como el resto de Europa?, y ¿por qué lo que es posible en otros corredores ferroviarios no es posible en el Principado de Asturias?