Pumares condena el asesinato de Llanes y reclama "unidad frente a la violencia contra las mujeres"

Archivo - El portavoz parlamentario de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares.
Archivo - El portavoz parlamentario de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 6 agosto 2026 13:58
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OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y portavoz parlamentario en la Junta General, Adrián Pumares, ha manifestado este jueves su "más firme condena" al "vil asesinato machista" perpetrado en Llanes.

A través de una publicación difundida en la red social X, recogida por Europa Press, el dirigente político ha trasladado todo su "cariño y solidaridad" a la familia y a los seres queridos de la víctima "en estos momentos tan duros".

"Frente a la violencia contra las mujeres solo cabe la unidad, la firmeza y el compromiso para prevenirla y combatirla", concluye.

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