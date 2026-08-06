Pumares condena el asesinato de Llanes y reclama "unidad frente a la violencia contra las mujeres"

Archivo - El portavoz parlamentario de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y portavoz parlamentario en la Junta General, Adrián Pumares, ha manifestado este jueves su "más firme condena" al "vil asesinato machista" perpetrado en Llanes.

A través de una publicación difundida en la red social X, recogida por Europa Press, el dirigente político ha trasladado todo su "cariño y solidaridad" a la familia y a los seres queridos de la víctima "en estos momentos tan duros".

"Frente a la violencia contra las mujeres solo cabe la unidad, la firmeza y el compromiso para prevenirla y combatirla", concluye.