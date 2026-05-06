Pumares (Foro) afea la "falta de empatía" de Barbón y le urge a reconocer la responsabilidad patrimonial por Cerredo

El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, en rueda de prensa este miércoles. - EUROPA PRESS

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha afirmado este miércoles que el Gobierno que lidera el socialista Adrián Barbón está entrando en un "pantano jurídico" y en un "jardín" al rechazar la responsabilidad patrimonial de la Administración en el accidente minero de Cerredo. Pumares ha reprochado al presidente su falta de "empatía" y de "sentido común" para agilizar las ayudas a las familias de las víctimas.

En rueda de prensa, Pumares se ha referido a sus aportaciones al dictamen de la comisión de investigación sobre lo ocurrido en Cerredo defendiendo que el accidente "no se habría podido producir" sin la "arquitectura jurídica" impulsada por el actual Ejecutivo y los anteriores para "esquivar la legislación restrictiva" sobre la extracción de carbón. Según el diputado, esta estrategia fue fruto de "decisiones políticas" y no de funcionarios.

Pumares ha manifestado estar de acuerdo con Convocatoria-IU a la hora de pedir que el Principado asuma la responsabilidad patrimonial. "Si el Gobierno admitiese esa responsabilidad, sería mucho más fácil canalizar y agilizar las ayudas sin entrar en discusiones jurídicas que nos empantanan", ha aseverado.

Entre las alegaciones presentadas por su grupo, Pumares ha destacado la necesidad de que el dictamen señale directamente a Adrián Barbón como "principal responsable" del "desmantelamiento" del Servicio de Seguridad Minera, al haber firmado el decreto que debilitó los controles en el año 2019. Para Foro, el accidente es consecuencia directa de ese debilitamiento y de la mencionada arquitectura jurídica irregular.

Asimismo, propone acotar las responsabilidades de los funcionarios en el texto final para cumplir con la doctrina del Tribunal Constitucional, siguiendo los precedentes de las comisiones de investigación del caso 'Marea' o Spanair. No obstante, ha matizado que esto no implica que la Cámara deba rechazar el señalamiento de trabajadores públicos si su labor técnica fue determinante.

Respecto a la propuesta de ayudas a víctimas de siniestros laborales anunciada por el Ejecutivo, Pumares ha criticado las "versiones distintas" ofrecidas en apenas una semana. "En 24 horas hemos visto cómo pasaban de decir que no era posible a decir que sí", ha señalado, recordando que incluso responsables del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales han admitido que fórmulas similares a la propuesta de Tomé eran viables.