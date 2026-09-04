Pumares (Foro) apuesta por lograr "el mayor techo competencial posible" para que Asturias construya su futuro

El diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro), en el pleno institucional del Día de Asturias. - FORO ASTURIAS

OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, Adrián Pumares (Foro), ha apostado este viernes por afrontar los grandes desafíos de Asturias a través del reformismo como "camino para reivindicar sin romper". Así, ha abogado por lograr "el mayor techo competencial posible" para Asturias como "mejor forma de contribuir al interés general de la España de las autonomías" y para que el Principado construya su propio futuro.

Durante su intervención en el Pleno institucional celebrado con motivo del Día de Asturias, Pumares ha enumerado los principales desafíos regionales, como la demografía, el desempleo, la emigración, el cambio climático, la inteligencia artificial o la inversión en el Estado del Bienestar. Todos ellos, ha dicho, son retos que suponen también oportunidades, pero solo si son capaces de "afrontarlos juntos". "Si de verdad queremos afrontar con éxito todos esos desafíos, no sobra nadie", ha defendido.

El diputado, que ha pronunciado parte de su discurso en asturiano, ha reivindicado la "normalidad y la cordialidad institucional", recordando que el 8 de septiembre también se celebra el día de la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias. La misa de Covadonga, a la que desde hace unos años no asiste el presidente Adrián Barbón, es "mucho más que un acto litúrgico". "Es un símbolo de unidad y continuidad histórica", ha defendido.

Igualmente, ha reclamado que Asturias no sea tratada como una autonomía "de segunda" y ha defendido un nuevo modelo de financiación autonómica, además de las inversiones pendientes del Estado. Pumares ha reivindicado también la cultura e identidad asturianas, y ha defendido el derecho de Asturias a construir su propio futuro.

"Hace trece siglos, los asturianos demostramos que no hacía falta elegir entre ser fieles a lo propio y sentirse parte de algo más grande. Ese es el legado que hoy nos toca defender: una Asturias que reivindica sin renunciar a sí misma", ha dicho.