Pumares (Foro) asegura que el Gobierno que lidera Barbón está "agotado" y "ha perdido el pulso de la calle"

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo autonómico que lidera Adrián Barbón está "agotado" y ha perdido "el pulso de la calle". En su intervención en el Debate de Orientación Política, ha reprochado al presidente no haber hecho una "radiografía real" de la situación de Asturias y le ha advertido de que "se le empieza a acabar el tiempo para enderezar el timón".

Pumares ha cuestionado la política fiscal del Gobierno asturiano, al que ha acusado de usar argumentos "demagógicos" para no ajustar los tramos del IRPF a la inflación. "En su camino sin billete de vuelta al populismo, repite con mucha demagogia y poco rigor que su Gobierno no ajusta los impuestos a la evolución de la inflación porque entonces los diputados pagaríamos menos tributos. Ya no es solo que estemos ante un argumento absurdo, es que encima es un argumento de quita y pon, porque los diputados sí que podrán acogerse a la gratuidad de la Universidad para sus hijos", ha dicho.

El portavoz forista ha defendido que las deducciones fiscales impulsadas por Foro han marcado el camino al Ejecutivo asturiano. "La fiscalidad diferenciada para el medio rural, las reducciones en el Impuesto de Donaciones que han permitido recaudar más, los cambios en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, las bonificaciones en la cuota de autónomos que desarrollan su actividad en los concejos más pequeños son solo algunos ejemplos de medidas puestas en marcha gracias a acuerdos con Foro", ha remarcado desde la tribuna.

Pumares ha calificado como "amenaza mayor" el acuerdo para dotar a Cataluña de un modelo de financiación singular, lo que a su juicio pone en riesgo el sistema común y perjudicaría gravemente a Asturias. "Mientras usted nos dice que en Asturias no se pueden bajar los impuestos, el señor Illa en Cataluña se prepara para asumir sus tributos e inmediatamente bajarlos. Los asturianos vamos a pagar la bajada de impuestos de los socialistas catalanes porque ya le adelanto que ninguna Comunidad Autónoma quiere las competencias tributarias para subir los impuestos", ha destacado.

Pumares también ha criticado la falta de respuesta del Ejecutivo ante los escándalos de corrupción que han afectado al PSOE, y ha pedido a Barbón que rectifique el nombramiento del secretario general técnico de la Consejería de Educación, al que ha vinculado con el Caso Marea.

En materia de medio rural, ha lamentado la falta de avances en los acuerdos propuestos hace un año, y ha acusado al Gobierno asturiano de falta de transparencia en la gestión del lobo. Ha exigido que se haga público cuántos ejemplares se han abatido, en qué zonas y bajo qué procedimiento. También ha defendido un pacto contra los incendios que incluya el impulso a la ganadería extensiva y la clarificación de la propiedad de los montes vecinales.

En el capítulo de infraestructuras, Pumares ha reprochado a Barbón su pasividad ante el peaje del Huerna y ha recordado que la Junta aprobó hace más de un año una iniciativa de Foro que instaba al Principado a estudiar las vías jurídicas para su eliminación. "No han hecho nada", ha lamentado.

Ha reclamado también una solución a los accesos al Puerto de El Musel y ha cuestionado la viabilidad de la ZALIA ante la ausencia de una subestación eléctrica, criticando las afirmaciones del consejero Alejandro Calvo al respecto.

En materia energética, ha reclamado una red de distribución robusta y un plan de acción que garantice precios asequibles, tanto para hogares como para pymes e industrias. "La electricidad es un bien esencial que condiciona la competitividad", ha subrayado.

Sobre servicios públicos, ha advertido del riesgo de huelga de médicos, Pumares ha denunciado el "desprecio" a la comunidad educativa y ha alertado sobre las listas de espera en discapacidad y dependencia.

"El estado de Asturias no es el que usted leyó ayer. Es el de un Gobierno que no cumple, con políticas que no funcionan y un presidente incapaz de poner fin a la deriva", ha concluido.