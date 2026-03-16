Pumares (Foro) celebra el resultado de Unión del Pueblo Leonés en las elecciones

El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, durante el Pleno. - FORO ASTURIAS

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General, Adrián Pumares, ha valorado este lunes el resultado de las elecciones en Castilla y León, expresando su alegría porque Unión del Pueblo Leonés (UPL) haya mantenido la representación "en un escenario de tremenda polarización".

En nota de prensa, Pumares ha indicado que ahora "la duda es lo que va a hacer Vox", y ha añadido que está por ver "si Vox va a seguir bloqueando y va a seguir haciendo esa pinza con el Partido Socialista o si, una vez que ha visto truncadas sus expectativas, porque esperaba crecer muchísimo más, cambia de opinión y facilita lo que quiere el conjunto de la sociedad, que es que gobierne el centroderecha".

Asimismo, el portavoz de Foro Asturias ha señalado que "la pelota está ahora en el tejado de Vox", que tendrá que decidir "si sigue la estrategia de bloqueo y de pinza con el PSOE o si, tras este varapalo y después de las presiones que tenía, prima el sentido común".