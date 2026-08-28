Pumares (Foro) cree que Marta del Arco nunca debería haber sido consejera y duda de la capacidad de Monroy

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OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Adrián Pumares, se ha referido este viernes al relevo al frente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, tras la dimisión de Marta del Arco por motivos de salud y su sustitución por la actual gerente del ERA, Nerea Monroy.

Pumares, tras desear a la ya exconsejera "lo mejor en lo personal y una pronta recuperación", consideró que "Marta del Arco nunca debería haber sido consejera".

El dirigente forista lamentó que "del Arco deja la Consejería desmantelada y en una situación caótica", y advirtió de que "la gestión de Nerea Monroy al frente del ERA, con 3.600 peticiones sin atender, no permite confiar en que vaya a ser capaz de revertir el caos de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar".

En este sentido, Pumares recordó que "Monroy ha sido incapaz de atajar la lista de espera en las residencias públicas, no creando ninguna plaza".

Con todo, Pumares acusó al presidente del Principado, Adrián Barbón, de ser "el principal responsable de una gestión marcada por la parálisis, la improvisación y los problemas sin resolver", y le acusó de "mentir a sabiendas cuando dice que este año se va a reducir la lista de espera de la dependencia a los 180 días".

A juicio del diputado de Foro, la gestión al frente de la Consejería ha sido "un desastre sin paliativos", y recordó que "Marta del Arco se va habiendo multiplicado por seis el tiempo que hay que esperar para recibir una ayuda a la dependencia y dejando una situación vergonzosa en la atención a los menores tutelados".