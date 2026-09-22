Pumares (Foro) critica que Barbón busque "acelerar la carrera electoral" con un discurso de "autobombo"

El portavoz parlamentario de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, en rueda de prensa este martes. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General del Principado, Adrián Pumares, ha criticado este martes que el presidente del Principado, Adrián Barbón, haya buscado "acelerar la carrera electoral" de cara a mayo de 2027 a través de un discurso "triunfalista" y de "autobombo" durante la primera jornada del Debate de Orientación Política.

A su juicio, la intervención del jefe del Ejecutivo ha resultado "previsible" y ha aportado "poco a las necesidades concretas" de la sociedad asturiana. En materia fiscal, Pumares ha calificado de "claramente insuficiente" la propuesta planteada por el Gobierno autonómico. Pese a coincidir en el diagnóstico sobre el impacto de la inflación en la recaudación tributaria, ha reprochado al presidente que no haya adoptado la solución de deflactar el IRPF. Asimismo, ha afirmado que la reforma en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales "se queda en nada", frente a la necesidad de fijar un tipo cero para la compra de primera vivienda, y ha rechazado el tope a los precios en zonas tensionadas.

Por otra parte, ha considerado que "ha sido una oportunidad perdida para aportar credibilidad a las instituciones", al no haberse anunciado las dimisiones de Nieves Roqueñí, al frente de la Autoridad Portuaria de Gijón, y de Enrique Fernández, en la presidencia de Hunosa.

Pumares ha censurado la falta de explicaciones sobre el alquiler de las instalaciones de Barros (Langreo) a Indra y la entrega de casi 17 millones de euros a Duro Felguera sin contrapartidas claras.

Respecto a los temas ferroviarios y de infraestructuras, Pumares ha recordado que su formación lleva desde la pasada legislatura reclamando la asunción de competencias en materia de ferrocarril, un traspaso que Barbón "siempre rechazó". En este sentido, ha censurado que el presidente anuncie al final del mandato un informe para solicitar dichas competencias sin haber reunido previamente a la Alianza por las Infraestructuras, un órgano que tampoco ha sido convocado ante "algo tan grave como la exclusión de Asturias del ancho europeo".

El parlamentario de Foro Asturias ha cuestionado el papel de la Alianza por las Infraestructuras tras la decisión del Ejecutivo de encargar un informe sobre las competencias ferroviarias sin convocar a este órgano. Ante esta situación, ha advertido que hay que replantearse la permanencia en dicha alianza. "Hay que preguntarse si estamos ahí para blanquear la nefasta gestión de Alejandro Calvo al frente de la consejería", ha añadido.