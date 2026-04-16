Pumares (Foro) critica el "uso partidista de las instituciones" por parte de Adriana Lastra

Archivo - El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General, Adrián Pumares, ha criticado este jueves el "uso partidista de las instituciones" que a su juicio ha hecho la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, al "aprovechar una comparecencia pública centrada en la regulación de inmigrantes para criticar a la formación política Foro Asturias".

En una nota de prensa, Pumares se ha hecho eco de las críticas de Lastra precisamente a Foro por haber utilizado la sede del Ayuntamiento de Gijón para pedir la dimisión de la exconsejera y actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, por el caso Cerredo.

Pumares ha insistido en que esta petición responde a un informe de la Dirección General de Servicios que "evidencia una grave negligencia en su etapa como responsable del servicio de Minas". Una solicitud que, según subraya el diputado, no se limita únicamente a Roqueñí, sino que se hace extensiva a Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa.

A juicio del parlamentario de Foro, Adriana Lastra "debería haber centrado su intervención en cuestiones urgentes para Asturias, como la situación de los ganaderos asturianos", quienes están siendo sancionados con multas "intolerables" derivadas de protestas contra las consecuencias del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.