Pumares (Foro) cuestiona el balance de Barbón: "Demuestra que está totalmente alejado de la realidad"

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha cuestionado este martes el balance realizado este martes por el presidente del Principado, Adrián Barbón, sobre los compromisos cumplidos en 2025. A su juicio, con su valoración del año, "Barbón demuestra que está totalmente alejado de la realidad".

En unas declaraciones remitidas a los medios el diputado de Foro ha lamentado que el presidente "presuma" de su labor en materia de vivienda "el mismo día que conocemos que la vivienda sufre la mayor subida desde la burbuja".

En relación con los compromisos cumplidos, ha indicado que "nadie le puede tomar en serio, porque todos los años nos cuenta la misma milonga". "Barbón tendrá el apoyo de Covadonga Tomé y de Izquierda Unida, pero no tiene el respaldo de la ciudadanía", ha asegurado.