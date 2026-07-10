Pumares (Foro) defiende ante la Cámara de Comercio menos trabas y más competitividad para empresas y autónomos

El secretario general de la Caámara de Comercio de Oviedo, Fernando Villabella; el vicepresidente de la Cámara, José Manuel Ferreira y el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares. - FORO ASTURIAS

OVIEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha mantenido este viernes una reunión con representantes de la Cámara de Comercio de Oviedo para analizar el Plan de Acción 2035 'Engrandecer Asturias', en la que ha coincidido en la necesidad de impulsar una comunidad "más competitiva", con menos trabas administrativas y mayores oportunidades para empresas y autónomos.

Según ha informado la formación, en el encuentro han participado el vicepresidente de la Cámara, José Manuel Ferreira, junto al secretario general, Fernando Villabella, y el director del Área de Desarrollo Empresarial, Nacho Iglesias, con quienes Pumares ha abordado algunos de los principales retos económicos de la región, como facilitar el crecimiento empresarial, apoyar a pymes y autónomos, mejorar la productividad y avanzar en la atracción y retención de talento.

El dirigente de Foro ha subrayado la coincidencia entre las líneas del plan cameral y las propuestas que su formación viene defendiendo en el Parlamento asturiano. "Asturias no puede seguir castigando a quienes crean empleo y riqueza. Necesitamos una Administración más ágil, una fiscalidad competitiva y un marco que dé seguridad y facilite la inversión", ha señalado.

Asimismo, Pumares ha incidido en que "uno de los grandes problemas de Asturias es la dificultad que encuentran muchas empresas para crecer", por lo que ha abogado por "eliminar barreras, simplificar procedimientos y escuchar más a quienes cada día arriesgan para crear empleo y riqueza".

En este sentido, ha advertido de que la comunidad debe "crear las condiciones para que quien quiera invertir, emprender y generar empleo pueda hacerlo sin encontrarse con una fiscalidad asfixiante, una burocracia interminable y una Administración que demasiadas veces actúa como un freno".

Durante la reunión también se ha puesto el foco en la necesidad de mejorar las conexiones e infraestructuras de Asturias para reforzar la competitividad empresarial. "No podemos hablar de competitividad si seguimos arrastrando déficits históricos en infraestructuras y comunicaciones", ha afirmado.

RETENER Y ATRAER TALENTO

En materia de talento, Pumares ha considerado prioritario favorecer que los jóvenes desarrollen su proyecto profesional en la región y que Asturias sea capaz de atraer trabajadores cualificados. "Necesitamos empresas que crezcan, empleo de calidad y una Asturias atractiva para vivir, trabajar e invertir", ha añadido.

Por último, el portavoz de Foro ha agradecido a la Cámara de Comercio de Oviedo la presentación del plan y ha mostrado la disposición de su grupo a estudiar sus propuestas. "Compartimos el objetivo de una Asturias más competitiva, dinámica y ambiciosa. Analizaremos las medidas planteadas y aquellas que consideremos positivas tendrán reflejo en nuestro trabajo parlamentario", ha concluido.