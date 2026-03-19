Pumares (Foro) denuncia el "caos institucional" entre Asturias y Miteco y pide más transparencia sobre gestión de minas

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro), ha denunciado este jueves el "caos institucional" en el que a su juicio están sumidos el Gobierno asturiano y el estatal, a través del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), a cuenta de si se conocía o no la actividad minera de extracción de carbón en Asturias.

En una rueda de prensa, Pumares se ha mostrado "perplejo" ante la confirmación de que el Instituto de Transición Justa (ITJ) "no tenía ni idea" de que se extraía carbón en Asturias después del cierre general de la actividad en 2018. "Lo que está pasando exige explicaciones inmediatas", ha aseverado el secretario general de Foro Asturias, para quien este cruce de declaraciones no es "un simple conflicto administrativo". "Genera una enorme inseguridad jurídica y evidencia graves fallos en el control de la actividad", ha asegurado.

El parlamentario ha exigido la "máxima transparencia" a ambas administraciones, que hagan públicas las comunicaciones que han cruzado acerca de la actividad extractiva en Asturias y que informen de quién era la persona encargada de comunicarlo al Gobierno de España.

PIDE A BARBÓN QUE "NO ENREDE"

En toda esta polémica, Pumares ha criticado la postura del presidente del Principado, Adrián Barbón, por no haber querido responder en el parlamento asturiano ante las preguntas de varios diputados por el conflicto abierto con el Miteco en el pleno de este miércoles.

"Barbón no responde jamás a lo que se le pregunta", ha asegurado, indicando que "huye del parlamento". Cuando acude, ha apostillado, "habla de lo que le parece oportuno". Frente a esta actitud en la Junta General, Pumares ha criticado que después el presidente sí haya asegurado que el ITJ sabía que en Asturias se explotaba carbón porque la actividad no cesó en el Pozo Nicolasa, de Hunosa, hasta 2024.

"Es un osado", ha aseverado, para después pedirle que "no enrede" y aclare lo que ha ocurrido entre ambas administraciones, haciendo públicas todas las autorizaciones, informes y comunicaciones relativas a la actividad minera, así como los controles realizados durante estos años.

"No puede ser que durante años se haya estado extrayendo carbón sin que nadie aclare bajo qué cobertura legal ni quién ejercía el control", ha señalado, poniendo de manifiesto que esta situación "pone en riesgo a empresas y trabajadores" y lanza un mensaje negativo sobre la fiabilidad institucional de la Comunidad Autónoma. "Sin seguridad jurídica no hay inversión, y sin inversión no hay futuro para nuestra industria", ha subrayado.