Pumares (Foro) espera que las elecciones de Aragón sirvan para que Vox "clarifique su postura"

Adrián Pumares - EUROPA PRESS

OVIEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha dicho este lunes que espera que los resultados electorales de este domingo en Aragón sirvan para que Vox "clarifique su postura".

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, Pumares ha comentado que Vox, que ha pasado de siete a catorce diputados, debería aclarar cuál es su objetivo y si quier formar parte de los gobiernos. "Entiendo que es una posición mucho más cómoda criticarlo todo y no tener que gestionar", ha indicado.

Considera Pumares que hay una "gran disonancia" entre lo buscan los votantes de Vox, que es "desalojar" al PSOE de las instituciones, y lo que pretenden sus dirigentes, que sería "desgastar las instituciones sin importar quién gobierne". Además, cree que las elecciones próximas dificultan las negociaciones de pactos.

También ha resaltado el político asturiano que el PSOE va de "derrota en derrota" y ha tenido un "pésimo resultado", y que los partidos a su izquierda han disminuido su representación. Pumares ha dicho que el gobierno dirigido por Pedro Sánchez está "desgastando" al PSOE, también en la Asturias presidida por el socialista Adrián Barbón, que "traga con todo lo que dice Sánchez".