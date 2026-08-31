Pumares (Foro) exige al Gobierno de España que rectifique la exclusión de Asturias del ancho europeo

Adrián Pumares - EUROPA PRESS

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Adrián Pumares, ha exigido este lunes al Gobierno de España que rectifique su decisión de excluir a Asturias de la implantación del ancho estándar europeo de vías y advirtió de que "renunciar al ancho europeo incumple la normativa europea y va a convertir al Principado en un gueto ferroviario".

En una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, el dirigente forista, en respuesta a la "intolerable" decisión del Ministerio de Transportes, anunció el registro de una Proposición No de Ley para "exigir al Gobierno de España que rectifique la posición trasladada a la Comisión Europea y garantice la implantación del ancho estándar europeo en el eje León-Oviedo-Gijón, asegurando la plena interoperabilidad ferroviaria de Asturias y adecuando las actuaciones previstas a los requisitos exigibles por su pertenencia a la red básica del Corredor Atlántico".

Además, la iniciativa registrada por Foro Asturias también reclama "la publicación íntegra del estudio de viabilidad remitido a la Comisión Europea y los informes técnicos y económicos que justifican la decisión de descartar el ancho estándar europeo en Asturias, y el traslado a la Comisión Europea de la vulneración de la normativa comunitaria".

El portavoz parlamentario de Foro Asturias explicó que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible remitió a la Comisión Europea un estudio de viabilidad en el que descarta la implantación del ancho ferroviario europeo en Asturias al considerar que no resulta rentable ni aconsejable desde el punto de vista del interés general.

Advirtió de que "no estamos hablando simplemente de unos milímetros de diferencia entre dos anchos de vía, sino que estamos ante una decisión de enorme trascendencia para el futuro de Asturias que va a determinar si nuestra industria va a poder conectarse con Europa o no durante las próximas décadas".

Según Pumares, "la renuncia al ancho europeo hace que nuestros puertos y nuestras empresas sean menos competitivos y les impide competir en igualdad de condiciones en los mercados nacionales y europeos".

Pumares señaló que las consecuencias económicas de rechazar al ancho europeo están recogidas también en el informe publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre las barreras técnicas a la prestación de servicios ferroviarios.

"En definitiva, la decisión del Gobierno de España de renunciar al ancho europeo para Asturias va a provocar mayores costes y mayores tiempos de viaje haciendo de Asturias un lugar menos competitivo", señaló Pumares. Además, añadió que "a esto hay que sumar el coste de los tráficos que nunca llegarán a Asturias porque para un operador resulta más sencillo, más barato y más rentable organizar su actividad desde territorios plenamente conectados con la red ferroviaria europea".

Por todo ello, el secretario general de Foro Asturias destacó la importancia de garantizar la plena funcionalidad del eje León-Oviedo-Gijón para conectar la industria asturiana con los principales centros logísticos nacionales y europeos y aprovechar todo el potencial de los puertos asturianos y de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia), incidiendo en que "existen soluciones técnicas viables para compatibilizar ambos anchos durante el necesario periodo de transición".

En este sentido, recordó que desde Foro ya hace meses que plantearon soluciones concretas como el tercer carril o triple hilo y la utilización de traviesas polivalentes.

Pumares cargó también contra el Presidente del Principado, Adrián Barbón, al que acusó de "no haber movido un solo dedo para defender los intereses de Asturias". Reprochó a Barbón que "a pesar de que la Junta General aprobó iniciativas de Foro Asturias cuando todavía estábamos a tiempo de influir en la decisión, el Gobierno asturiano miró para otro lado".

Pumares finalizó mostrando preocupación por la planificación de las actuaciones promovidas por Adif en los tramos Pola de Lena-Oviedo y Oviedo-Gijón y en el nudo de Villabona, alertando de que "se están desarrollando bajo especificaciones correspondientes a la red global cuando estamos hablando de un eje perteneciente a la red básica del Corredor Atlántico".

A su juicio, "no tiene ningún sentido haber ejecutado una de las mayores inversiones ferroviarias de las últimas décadas para atravesar la Cordillera Cantábrica y generar después un cuello de botella entre la Variante de Pajares y los principales centros industriales y portuarios de Asturias, convirtiendo Asturias en una isla ferroviaria".