Pumares pide no usar la cultura como "arma arrojadiza" frente a "la suerte de precampaña electoral en la que está IU"

Archivo - El portavoz parlamentario de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, durante una rueda de prensa en la Junta General. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha reclamado este lunes que la conmemoración del 25 de mayo, Día de la Bandera, sea una celebración "donde todos cabemos" y ha pedido "no usar la cultura ni la identidad social asturiana como arma arrojadiza" frente a la "suerte de precampaña electoral" en la que, a su juicio, está inmersa IU.

En declaraciones a los medios, el dirigente de Foro ha reivindicado la necesidad de otorgarle a esta fecha una "tremenda importancia desde el punto de vista institucional y cultural", afeando que se intente instrumentalizar políticamente.

Al ser preguntado sobre la futura ley de cultura e identidad que quiere sacar adelante el Ejecutivo y por la influencia de IU dentro del Gobierno de coalición, Pumares ha dicho que la formación de izquierdas ostenta "un papel en las decisiones que se toman en el Principado de Asturias que no va acorde a su representación parlamentaria"; y ha instado al PSOE a "reflexionar si les merece la pena seguir alimentando a un partido político que cuando tiene la oportunidad actúa de una manera muy desleal con su socio de coalición".

Pumares también se ha referido a la "cruzada" contra el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) por parte de IU. "No lo entendemos, teniendo en cuenta que no hace mucho la Junta General aprobó por unanimidad precisamente una ley del Ridea, también con el voto de Izquierda Unida y también con el voto de Ovidio Zapico. No entendemos esta obsesión, no entendemos este empeño en utilizar la cultura como arma arrojadiza que es el objetivo de Ovidio Zapico, utilizarlo ahora en una suerte de pre-campaña electoral en la que está inmersa IU", ha destacado.