Ángela Pumariega - PP

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP por Asturias al Congreso de los Diputados, Ángela Pumariega, ha concluido la campaña electoral con un llamamiento a todos los asturianos "decentes", incluidos los de izquierdas, para que voten a su partido.

En el acto de cierre de campaña celebrado en Castiello de Bernueces (Gijón), Pumariega ha querido dirigirse a todas las personas que no han decidido dar su voto al PP pero que quieren un futuro mejor para el país.

Así, ha pedido su apoyo a los asturianos "decentes" de izquierdas a quienes les da asco cada titular sobre corrupción, a los que sufren al ver frenados sus proyectos de vida por el alza de precios o que lamentan que Asturias sea tratada peor que otros territorios por los "cambalaches" del actual presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez.

"A todos esos asturianos decentes de izquierdas, yo les pido que digan basta a toda esta decadencia del sanchismo y que, por una vez, voten al PP. Aunque no seamos "los suyos". Yo les aseguro que no les vamos a defraudar", ha garantizado.

Además, en su discurso Pumariega ha pedido a los militantes y simpatizantes 'populares' a intensificar su trabajo de campaña en las últimas horas previas a las elecciones generales, advirtiendo de que "hasta que no se cruce la línea de meta no hay nada ganado" y que "lo peor que puede hacer quien llega con ventaja es relajarse y confiarse".

Pumariega ha reiterado que el PP tiene el mejor programa, el mejor equipo y el mejor candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. La candidata ha hecho un llamamiento a todos los electores para que acudan a las urnas, señalando que "nadie se puede quedar en casa, nadie puede pensar que ya está todo hecho y que su voto no es necesario", y ha recordado que en 2023 "ganamos las elecciones, sí, pero nos faltaron cuatro escaños para gobernar" lo que ha supuesto "otro mandato de sanchismo".

Pumariega ha criticado duramente la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, enumerando sus consecuencias: "más corrupción, muchísima más, más despilfarro, más dejación de funciones por parte del Estado, más poder y más dinero para los enemigos de España, más incapacidad a la hora de resolver problemas como el de la vivienda y el coste de la vida".

Ha hablado también de "un apagón, una invasión, la creación de unas cloacas mafiosas al servicio del Gobierno" y "un proceso continuado de demolición del Estado democrático de Derecho", y ha preguntado: "imaginaos por un momento lo que podría pasar, en qué pueden convertir España, si dispusieran de cuatro años más para seguir haciendo lo mismo".

La candidata ha cargado contra la campaña de miedo del Gobierno, afirmando que "contra la lógica de esa elección se ha puesto en marcha toda la maquinaria del Gobierno, del aparato estatal que controla, de los medios de comunicación públicos y privados" y ha denunciado públicamente que "se han lanzado a combatir a Alberto Núñez Feijóo y al PP con toda la guerra sucia de la que es capaz, con mentiras, con bulos, con tergiversaciones".

Pumariega ha rechazado las acusaciones sobre pensiones, derechos de las mujeres e inmigración, asegurando que "Alberto Núñez Feijóo ha dicho que las pensiones son sagradas y ha garantizado que se mantendrán y se revalorizarán conforme al IPC" y que "estamos encantados de recibir una inmigración legal y ordenada".

Ha criticado las promesas incumplidas del Gobierno en Asturias, recordando que "licitaron el Vial de Jove justo antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2023, y que después no lo cumplieron. "Prometieron el Plan de Vías y la estación intermodal, ni un centímetro, ni un ladrillo", ha añadido.

Finalmente, ha instado a los votantes de derechas a concentrar su voto en el PP, advirtiendo que "si por votar divididos le damos al sanchismo la posibilidad de seguir en el poder, aunque sea pactando con el mismísimo diablo, lo va a hacer", y ha concluido exhortando a todos a trabajar sin descanso: "ya queda muy poco, no podemos ahorrar esfuerzos" para que "las urnas se llenen de papeletas del Partido Popular y que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente de España".