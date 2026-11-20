Silverio Argüelles y Ángela Pumariega - EUROPA PRESS

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP por Asturias al Congreso de los Diputados, Ángela Pumariega, ha destacado este viernes la "victoria clara y contundente" del candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en el debate electoral celebrado frente al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. No obstante, la candidata del PP ha pedido no confiarse.

Según ha explicado a los periodistas antes de participar en en una reunión con la Cámara de Comercio de Oviedo, el debate ha servido para demostrar que el PP "tiene el mejor gestor, un programa para España y hoja de ruta para reconstruir España".

Pumariega ha incidido en que Núñez Feijóo ha dejado constancia de su capacidad de liderazgo a través de su desempeño en el debate, afirmando que "su pose, su lenguaje corporal y sobre todo su mensaje", son elementos que, a su juicio, han demostrado que el líder 'popular' es "el próximo presidente que necesita España".

Pero a pesar de los elogios al papel de Feijóo frente a Sánchez, la candidata del PP ha hecho un llamamiento a la movilización electoral, subrayando que "no nos podemos confiar" y que "hay que ir todos a votar el próximo 29 de noviembre" para que se produzca el cambio político que, en su opinión, requiere el país.

Pumariega ha dicho que la victoria del PP es la condición necesaria para lograr la transformación que demanda España, insistiendo. "Si queremos que las cosas cambien en España, hay que votar por Alberto Núñez Feijóo", ha subrayado.

Las declaraciones de la candidata se han producido en Oviedo, antes de su reunión con la Cámara de Comercio, en el marco de la campaña electoral previa a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En relación al encuentro, Pumariega, que ha acudido al encuentro junto al candidato al Senado Silverio Argüelels, ha destacado la importancia de las cámaras de comercio como instrumentos de apoyo a la actividad empresarial, especialmente en ámbitos como la formación, el emprendimiento, la innovación y la internacionalización.

"Tenemos empresas competitivas, empresarios con iniciativa y trabajadores muy preparados. Nuestro objetivo es conseguir que ese potencial se traduzca en más actividad, más inversiones y mejores oportunidades laborales. Asturias no puede conformarse con mantener las empresas que tiene; necesitamos también que crezcan, que ganen dimensión y que puedan competir en mercados cada vez más exigentes", ha señalado.

En este sentido, Pumariega ha destacado que una de las medidas más relevantes del programa electoral del PP es la eliminación de las barreras regulatorias que penalizan el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Ha indicado que el Gobierno liderado por Feijóo revisará los umbrales que actualmente obligan a las empresas a asumir nuevas cargas al aumentar de tamaño y, donde lo permita la normativa europea, establecerá que las nuevas exigencias solamente se apliquen cuando el crecimiento se haya consolidado durante cuatro años.

También simplificará las obligaciones administrativas de las empresas de hasta 250 trabajadores y establecerá un sistema de incentivos fiscales, laborales y administrativos para aquellas que incrementen su tamaño.

Pumariega ha explicado igualmente que el próximo Gobierno implantará un sistema de evaluación del impacto de las nuevas normas económicas, mediante un test de productividad que analizará sus consecuencias sobre el empleo, la competitividad y la capacidad de crecimiento de las empresas antes de su aprobación.

Otro de los compromisos destacados durante el encuentro es el impulso a la innovación y la transformación digital, especialmente en las pymes. El PP reforzará los incentivos a la investigación y la innovación empresarial, simplificará el acceso a las ayudas y promoverá aplicaciones de inteligencia artificial adaptadas a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, con asesoramiento y formación para facilitar su utilización.

La candidata ha incidido asimismo en la necesidad de conectar mejor la formación con las necesidades reales del mercado laboral. Entre las propuestas del PP figura la creación de un cheque de formación en inteligencia artificial para los trabajadores, que podrán utilizar para adquirir nuevas competencias profesionales, con especial atención a quienes necesiten adaptarse a los cambios tecnológicos.

Pumariega ha defendido finalmente la colaboración entre las administraciones públicas y las organizaciones empresariales, así como el papel de las cámaras de comercio en el acompañamiento a las empresas y en la promoción de nuevas oportunidades económicas.

"Queremos una Asturias que atraiga inversiones, que conserve su talento y que ofrezca oportunidades para emprender y desarrollar proyectos empresariales. Con Alberto Núñez Feijóo vamos a impulsar las reformas necesarias para que nuestras empresas puedan crecer y nuestros trabajadores puedan acceder a empleos mejores y mejor remunerados", ha concluido la cabeza de lista del PP por Asturias.