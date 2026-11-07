Pumariega (PP) reclama menos burocracia para el campo y medidas fiscales ante los ataques del lobo

La candidata del Partido Popular de Asturias al Congreso de los Diputados, Ángela Pumariega, esta mañana en Arriondas. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Popular de Asturias al Congreso de los Diputados, Ángela Pumariega, ha reclamado este sábado una reducción de la burocracia que afecta a agricultores y ganaderos y un mayor respaldo institucional al sector primario, especialmente ante los problemas derivados de los ataques del lobo.

Pumariega ha realizado estas declaraciones durante su visita al Certamen de la Castaña y de la Huerta de Arriondas, donde ha estado acompañada por el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo. "No puede ser que el sector primario esté cargado de tanta burocracia y que nuestros agricultores y ganaderos estén más pendientes del papeleo que de trabajar en el día a día", ha señalado.

La candidata 'popular' ha defendido la necesidad de facilitar el trabajo de quienes desarrollan su actividad en el campo, trasladando también el apoyo de su partido a los ganaderos asturianos ante los ataques del lobo, que mañana se concentrarán en Arriondas. Pumariega ha reclamado que estos daños tengan una compensación adecuada y ha defendido la aplicación de medidas de alivio fiscal.