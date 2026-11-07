Pumariega (PP) reclama menos burocracia para el campo y medidas fiscales ante los ataques del lobo

La candidata del Partido Popular de Asturias al Congreso de los Diputados, Ángela Pumariega, esta mañana en Arriondas.
La candidata del Partido Popular de Asturias al Congreso de los Diputados, Ángela Pumariega, esta mañana en Arriondas. - PP ASTURIAS
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 7 noviembre 2026 14:27
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   OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La candidata del Partido Popular de Asturias al Congreso de los Diputados, Ángela Pumariega, ha reclamado este sábado una reducción de la burocracia que afecta a agricultores y ganaderos y un mayor respaldo institucional al sector primario, especialmente ante los problemas derivados de los ataques del lobo.

   Pumariega ha realizado estas declaraciones durante su visita al Certamen de la Castaña y de la Huerta de Arriondas, donde ha estado acompañada por el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo. "No puede ser que el sector primario esté cargado de tanta burocracia y que nuestros agricultores y ganaderos estén más pendientes del papeleo que de trabajar en el día a día", ha señalado.

    La candidata 'popular' ha defendido la necesidad de facilitar el trabajo de quienes desarrollan su actividad en el campo, trasladando también el apoyo de su partido a los ganaderos asturianos ante los ataques del lobo, que mañana se concentrarán en Arriondas. Pumariega ha reclamado que estos daños tengan una compensación adecuada y ha defendido la aplicación de medidas de alivio fiscal.

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