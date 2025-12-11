Pumariega recibe el Premio EnerTIC al Mejor Directivo en la categoría de Smart Cities

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, recoge el Premio EnerTIC al Mejor Directivo en la categoría de Smart Cities. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha sido distinguida este jueves con el Premio al Mejor Directivo en la categoría de Smart Cities, de los galardones EnerTIC Awards 2025 (Premios a la innovación y a la mejora energética a través de la digitalización), que se han entregado en una ceremonia celebrada en la sede del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, en Madrid.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, los EnerTIC Awards constituyen un reconocimiento a las iniciativas y trayectorias profesionales más relevantes en la promoción y aplicación de la tecnología y la digitalización, para la mejora de la competitividad energética y la sostenibilidad, a través de dos categorías generales de premios: Proyectos Tecnológicos Innovadores y Directivos.

Pumariega ha explicado que "la aplicación adecuada de tecnologías de smart cities es el elemento que nos ha permitido tener una visión global de la ciudad y del Ayuntamiento, desde el punto de vista energético, y a partir de ahí trabajar para aumentar la sostenibilidad del propio Consistorio y hacer consumos más responsables".

Según ella, las mismas tecnologías que nos permiten reducir nuestra huella de carbono nos ayudan también a medir esa reducción con una precisión muy alta, lo que da inicio a un ciclo de mejora continua e incremental, "siempre con el objetivo de reducir el impacto ambiental de las operaciones y servicios del Ayuntamiento en su conjunto", ha agregado.

"Gijón lleva mucho tiempo trabajando en eficiencia energética, en sostenibilidad y en digitalización", ha sostenido la edil, quien ha incidido en que este premio les ayuda a seguir trabajando, a seguir innovando y a que Gijón esté entre las ciudades de referencia en esta materia.