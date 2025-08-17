El Punto Limpio Móvil de Castrillón llegará a Pillarno este lunes

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Punto Limpio Móvil que facilita el reciclaje de una decena de materiales en la zona rural de Castrillón se trasladará este lunes, 18 de agosto, a Pillarno, donde prestará servicio durante las dos semanas siguientes. El remolque estará ubicado en las inmediaciones de El Foxaco, la sede de la asociación vecinal.

El vehículo cuenta con distintos depósitos en los que los vecinos podrán depositar fluorescentes, cartuchos de tinta y toners, DVDs y CDs, pilas y baterías, cápsulas de café, aerosoles y sprays, residuos y aparatos eléctricos y electrónicos de pequeño y mediano tamaño (RAEE), así como pinturas, disolventes y bombillas.

El Punto Limpio Móvil ha sido fabricado íntegramente en Asturias por la empresa Celtibérica de Minipuntos y permite acercar el reciclaje a las zonas rurales, fomentando la correcta gestión de residuos y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental en el concejo.