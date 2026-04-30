Queipo acusa a Barbón de "protegerse a sí mismo" al no depurar responsabilidades por las muertes en Cerredo

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, interpelando al presidente del Principado, Adrián Barbón, este jueves en el Pleno de la Junta General. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Álvaro Queipo, han protagonizado este jueves un tenso enfrentamiento en el Pleno de la Junta General a cuenta de las responsabilidades políticas por el accidente de la mina de Cerredo. Mientras Queipo ha acusado al jefe del Ejecutivo de "negligencia", de "mentir" a las víctimas, y de "protegerse a sí mismo" y a los suyos al no promover el cese de responsables políticos, Barbón ha defendido que no existen pruebas para ello y ha apelado a la "justicia" frente a la "comodidad" de buscar culpables sin base jurídica.

Durante el turno de preguntas al presidente, el líder del PP asturiano ha comenzado cuestionando la veracidad de las palabras de Barbón tras el siniestro: "¿Por qué mintió usted cuando dijo que llegaría hasta el final caiga quien caiga?". Queipo ha sostenido que el Ejecutivo autonómico "debilitó el control" y "retorció la ley" permitiendo que empresas operasen en la "más absoluta ilegalidad", lo que derivó en dos accidentes con seis fallecidos y un herido grave. Algo que, a su juicio, "era evitable".

"Usted es el máximo responsable del Gobierno que permitió que todo esto ocurriera", ha aseverado Queipo, quien ha añadido que el presidente asturiano "pasará a la historia como el presidente cuyo Gobierno consintió las minas ilegales que se cobraron vidas". Asimismo, ha criticado que Barbón se "esconda" y se "haga la víctima" para no asumir un dictamen de la comisión de investigación que señala "negligencias políticas gravísimas".

"No promover el cese de los responsables que estaban al frente no es proteger la verdad, es protegerse usted mismo y proteger a los suyos, que eso es lo que están haciendo", ha remarcado Queipo.

En su turno de respuesta, Adrián Barbón ha negado con rotundidad haber faltado a la verdad y ha insistido en que su compromiso con la verdad sigue vigente. "Caiga quien caiga, llegar hasta el final para saber siempre la verdad", ha reiterado, tras lo cual ha afeado al portavoz 'popular' que utilice a las víctimas en el debate parlamentario.

Barbón ha explicado que, tras estudiar el borrador del dictamen de la comisión, "a día de hoy no hay ningún elemento que pruebe que esas personas a las que se significa tienen responsabilidad directa en la comisión de un homicidio por imprudencia". El presidente ha argumentado que lo "fácil" y "cómodo" para él y para el PSOE sería asumir los ceses para "salvar la situación", pero ha recalcado que sus principios le impiden actuar contra la justicia si no hay pruebas de acción u omisión en los fallecimientos.

"La política es el equilibrio entre eficacia y principios; cuando haya que decidir, opte por los principios", ha citado el presidente, asegurando que su posición solo cambiará si surgen nuevos elementos que modifiquen la realidad de los informes actuales, como el de la Inspección General de Servicios que él mismo encargó.

El debate ha derivado también en reproches personales cuando Barbón ha recordado a Queipo que él fue la primera persona en llamar a la exdirectora de Minas, Belarmina Díaz, para felicitarla por su capacidad cuando fue nombrada consejera. "Usted ahora la niega como Pedro negó al Señor", ha ironizado el presidente, acusando al líder de la oposición de no haber respondido a las llamadas de la propia Díaz tras el accidente del 31 de marzo de 2025 para analizar la situación.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo ha apuntado que, más allá de la vertiente política, cree que la empresa responsable "va a enfrentarse a una responsabilidad penal" por haber incumplido las licencias autorizadas y provocado muertes por su actuación ilegal.