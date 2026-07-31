Queipo contrapone la "ambición" de Canteli con la falta de apuesta económica del Principado por la Agencia de Salud

El secretario general del PP, Miguel Tellado, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y la secretaria general del PP asturiano, Beatriz Llaneza, en la sede del partido en la capital asturiana. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha considerado una "mala noticia para Oviedo y para toda Asturias" el descarte de la capital asturiana como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública en favor de Zaragoza, subrayando que "quienes tienen que dar explicaciones de por qué esto ha terminado así son otros". "La ambición del alcalde no estuvo acompañada por el Gobierno del Principado de Asturias con un compromiso económico a la altura", ha afirmado.

Durante su intervención en un acto del partido en Asturias, junto al secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, el dirigente 'popular' ha reconocido públicamente la labor del regidor afirmando que "creyó en la candidatura, la defendió con firmeza y trabajó para que Oviedo aspirase a acoger un organismo estratégico". A juicio Queipo, Canteli "hizo exactamente lo que debe hacer un alcalde, que es tener ambición, defender a su ciudad y pelear por una buena oportunidad".

Sin embargo, el presidente del PP asturiano ha señalado directamente al Gobierno del Principado como responsable del resultado final, al considerar que la ambición de la candidatura "no estuvo acompañada con un compromiso económico a la altura". Según ha expuesto, el Ejecutivo autonómico encabezado por el socialista Adrián Barbón "no hizo las gestiones necesarias ni ejerció la presión" en los últimos meses que sí se ejercieron en otros territorios como Aragón.

"No se puede decir que una candidatura es prioritaria y después acudir a competir con una mano atada a la espalda", ha criticado Queipo, aseverando que a la propuesta de Oviedo le faltó "un presidente del Principado de Asturias dispuesto a apostar de verdad por Oviedo y por toda Asturias".

Por su parte, Canteli ha calificado de "injusticia" la decisión. "Lo que pasó esta semana con Oviedo no hay derecho. Por lo menos la consejera reconoce que facilitamos lo que nos pidieron", ha señalado. El primer edil ha defendido la tramitación realizada desde la capital asturiana asegurando que "toda la documentación va referida a unos espacios que son los que pidieron".