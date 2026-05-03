Queipo (PP) anuncia en Suiza un plan para dar facilidades a los asturianos en el exterior

Álvaro Queipo, A La Izquierda - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha finalizado este domingo un viaje de dos días a Suiza para conocer la realidad de la colonia asturiana en el país helvético y visitar los centros asturianos de Ginebra y Lausana, donde participó en una tradicional espicha con la comunidad regional.

Acompañado de la secretaria general del partido, Beatriz Llaneza, anunció durante la visita la necesidad de crear un plan para que los asturianos en el exterior puedan invertir, trasladar su actividad o participar en el relevo generacional de negocios en Asturias, y ayudar de esta manera a crear empleo en el Principado.

El líder del PP señaló que este plan tendría tres grandes ejes. Por un lado, elaborar una hoja de ruta para que los proyectos cuenten con acompañamiento y diagnóstico: dónde puede instalarse, qué trámites se necesitan, qué ayudas existen, qué financiación está disponible y con quién se debe hablar.

También contempla ayudas para facilitar el autoempleo retornado, vinculadas a una actividad real en Asturias y reforzadas en concejos en riesgo demográfico, y vinculadas a la creación de empleo o el relevo de negocio. "No una ayuda para volver, sino una ayuda para crear, para abrir un negocio, para salvar uno que queda sin relevo", indicó.

En tercer lugar, establecer una línea de financiación y avales, incluyendo microcréditos, para pequeños proyectos, así como préstamos avalados para iniciativas de mayor dimensión, "porque muchas buenas ideas no fracasan por falta de voluntad, sino por falta de acompañamiento y financiación inicial".

Queipo señaló que el objetivo del plan es de esta manera múltiple: que un asturiano que resida en el exterior y que tenga una idea de negocio o de inversión en Asturias no tenga que empezar de cero. Crear una ayuda específica para que asturianos en el exterior se establezcan en la región como autónomos o a través de una pequeña empresa, cooperativa o sociedad laboral, y que el programa no se quede en asesoramiento y una pequeña ayuda de arranque, ya que hay proyectos que necesitan inversión y financiación.

El líder del PP destacó que se trata de combinar este plan de atracción y emprendimiento para los asturianos del exterior con la propuesta de reformar fiscal en la región, combinando dos políticas que ayudan al mismo fin: facilidades para volver, emprender e invertir en una Asturias más atractiva y competitiva en el aspecto fiscal, lo que daría como consecuencia más oportunidades, más empleo y más futuro.

Queipo subrayó que "Asturias no termina en Pajares, ni en el Eo, ni en el Deva. Asturias también está en quienes un día tuvieron que marcharse, en quienes trabajaron y trabajan duro fuera, en quienes formaron una familia lejos de casa, pero nunca dejaron de sentirse asturianos, por ello no venimos solo a hablar de memoria, sino también de futuro".

A este respecto, afirmó que "la Asturias exterior es mucho más que un recuerdo: es talento, es experiencia, es iniciativa, es capacidad de emprender y de construir, y por eso queremos poner en marcha un plan de inversión y emprendimiento para los asturianos en el exterior, con el objetivo de que podáis invertir, emprender, trasladar una actividad o participar en el relevo de negocios en Asturias, un plan pensado para todos los asturianos en el exterior, que representáis esfuerzo, trabajo, seriedad y vínculo con la tierra".

"La idea es sencilla. Si un asturiano, por ejemplo, aquí en Suiza, tiene una idea, capital para invertir, una casa familiar en Asturias que quiere rehabilitar, una actividad que podría trasladar, o interés en desarrollar un proyecto en su concejo de origen, no puede encontrarse una carrera de obstáculos, no debería tener que llamar a diez puertas distintas, sino que debería tener facilidades y un camino claro", resaltó.

Álvaro Queipo señaló que para que el plan tenga éxito Asturias tiene que ser atractiva, "porque nadie invierte donde se le castiga fiscalmente, nadie emprende donde se le ponen más trabas que oportunidades, nadie vuelve si siente que regresa a una tierra que le cobra más, le complica más y le ofrece menos".

Por ello, añadió, la propuesta tiene que ir unida a nuestra reforma fiscal y dejar de ser una "isla fiscal" en España. "Queremos bajar impuestos, facilitar la transmisión de negocios familiares, abaratar la compra de vivienda, apoyar a jóvenes, familias y autónomos, y hacer que Asturias compita en igualdad de condiciones, porque bajar impuestos también es política de retorno y es decirle a quien quiera volver, invertir o emprender que Asturias no te va a cerrar la puerta, sino que te va a abrir camino", ha señalado.

NUEVO PLAN RETORNA

Por otro lado, Álvaro Queipo anunció también que el PP ampliará y mejorará el actual e insuficiente Plan Retorna del Principado para facilitar el regreso a su tierra de los asturianos que residen en el extranjero.

En este sentido, el líder del PP destacó que es necesario reforzar una serie de medidas para favorecer a los que regresen el acceso a un empleo, vivienda, la escolarización de hijos o nietos, la integración social o el emprendimiento.

"La política de retorno no debe limitarse a informar, sino que debe acompañar y abrir oportunidades reales para volver y quedarse, con orientación laboral, asesoramiento fiscal y administrativo, apoyo para la homologación y reconocimiento de títulos y acompañamiento para el acceso a la sanidad, la educación y las prestaciones sociales", subrayó.

Asimismo, defendió la necesidad de adoptar medidas específicas para el retorno de investigadores y profesionales cualificados, y conectar ofertas y demandas de empleo antes incluso de la llegada a Asturias.

Queipo también señaló que es preciso poner en marcha el proyecto 'Embajadores de Asturias', como una red de apoyo, promoción y apertura de mercados para asturianos emprendedores en el exterior interesados en comercializar productos y servicios asturianos en sus países de residencia".

El presidente del PP de Asturias fue recibido a su llegada a Ginebra por el presidente y la vicepresidenta del Partido Popular en Suiza, José Gil y María José Vera, respectivamente, y luego se desplazó hasta las instalaciones del centro asturiano de la ciudad, donde se reunió con la presidenta de la entidad, Elena Mier, la junta directiva y miembros de la comunidad regional, con los que compartió una cena. En el centro asturiano de Lausanne fue recibido por su presidente, Emilio Álvarez, y la junta directiva antes de celebrarse la tradicional espicha. La colonia asturiana en Suiza está formada por más de 3.000 personas.