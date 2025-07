Queipo (PP) anuncia el voto en contra de la reforma fiscal asturiana si Barbón no renuncia a subir impuestos

OVIEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha anunciado este martes que su grupo parlamentario votará en contra de la reforma fiscal que prepara el Gobierno del Principado si esta no incluye una renuncia expresa a cualquier subida de impuestos. "No vamos a aceptar ninguna subida. Si no hay bajada real de impuestos, no hay nada de qué hablar", ha advertido.

Queipo ha lanzado este mensaje durante su intervención ante la Junta Directiva Autonómica y el Comité Ejecutivo del PP asturiano, reunidos en Oviedo y con la participación del secretario general nacional del partido, Miguel Tellado.

El dirigente popular ha criticado el contenido de la propuesta fiscal del Ejecutivo regional, a la que ha calificado de "maquillaje fiscal impuesto por Izquierda Unida", y ha asegurado que afecta directamente a "las clases medias" al no corregir el impacto de la inflación y contemplar subidas en varios tramos.

Además, ha recordado que el Gobierno de Adrián Barbón rechazó en tres ocasiones las propuestas de rebaja fiscal presentadas por el PP y ha acusado al Ejecutivo de presentar ahora "una reforma que no responde a las necesidades reales de los asturianos".

Queipo ha reiterado el compromiso de su partido de revertir cualquier subida cuando accedan al Gobierno autonómico. "Bajaremos todos y cada uno de los impuestos que Barbón haya subido en estos años", ha prometido, al tiempo que ha defendido una reforma fiscal "real, profunda y útil para reactivar la economía y aliviar a las familias".

El líder del PP asturiano ha señalado también que Asturias es "la comunidad con mayor presión fiscal y peores servicios públicos", vinculando la presión fiscal en la comunidad con "la pérdida de poder adquisitivo de las familias, la caída del número de autónomos y el incremento del precio de la vivienda". "Nuestra tierra necesita una reforma fiscal real que alivie los bolsillos de los asturianos y favorezca el crecimiento económico. No hay crecimiento con más impuestos y menos inversión", ha sentenciado.

En su balance del curso político, el presidente del PP de Asturias ha denunciado también la "degradación institucional" del Ejecutivo asturiano, al que ha acusado de ir "de escándalo en escándalo", con la salida de cuatro consejeras en media legislatura y varios consejeros "en la cuerda floja". Ha señalado además la huelga educativa "más larga de la historia de Asturias" como ejemplo de una gestión "desnortada".

Asimismo, ha reivindicado la creación de la comisión de investigación sobre la tragedia en la mina de Cerredo, que el PSOE "intentó bloquear", y ha expresado su confianza en que permitirá esclarecer "las responsabilidades políticas" por la extracción ilegal de carbón. "Acabaremos sabiendo quién permitió ese descontrol", ha subrayado.

"EL PRÓXIMO PRESIDENTE SE LLAMA ÁLVARO QUEIPO"

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha respaldado la línea política de Queipo y ha acusado a Adrián Barbón de ser "cómplice" del atraco fiscal de Pedro Sánchez a las comunidades cumplidoras. "Barbón ha elegido estar del lado de Sánchez y del separatismo en vez de defender los intereses de los asturianos", ha afirmado.

Tellado ha reprochado al presidente del Principado su "silencio" ante la reforma del sistema de financiación autonómica que, ha dicho, "quiere premiar a las comunidades más desleales como Cataluña y castigar a las que cumplen como Asturias". Ha acusado al Gobierno central de "reventar la caja común" para mantenerse en el poder, mientras Barbón "calla y obedece".

"Estamos en la cuenta atrás de Pedro Sánchez y también de Adrián Barbón", ha advertido Tellado, que ha confirmado a Álvaro Queipo como próximo candidato del PP a la presidencia del Principado y ha augurado que será también "el próximo presidente". Ha pedido a los populares asturianos "no relajarse ni un segundo" y seguir desplegando la alternativa del PP "en cada rincón, calle a calle".