Queipo (PP) critica el silencio de Barbón (PSOE) sobre financiación y pide la dimisión de Peláez por no ir al CPFF

OVIEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha cargado este miércoles contra el presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, al que ha acusado de guardar silencio frente al "chantaje" al que se quiere someter a Asturias en relación a la reforma del modelo de financiación autonómica.

Queipo también ha pedido la dimisión del consejero de Hacienda del Gobierno asturiano, Guillemo Peláez, por no haber interrumpido sus vacaciones para acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este miércoles.

En lugar de Peláez ha asistido a la reunión del Consejo la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, que ha participado así en la reunión convocada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para presentar a las comunidades su propuesta sobre el futuro reparto de los recursos públicos. Tras el encuentro, la socialista ha considerado positivo el refuerzo del Fondo de Compensación Interterritorial anunciado por la ministra y ha valorado el compromiso del Gobierno de España de abrir un nuevo cauce de diálogo.

"No salgo de mi asombro", ha reaccionado Queipo, que ha criticado la "actitud complaciente" del Gobierno del Principado de Asturias sobre la reforma de la financiación autonómica. "Ha abandonado los intereses de la región", ha lamentado.

Queipo ha dicho que hace una semana que el líder de ERC, Oriol Junqueras, cerró con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez un acuerdo que quiere que todos "traguen con lo que viene bien al independentismo catalán". Ante esa circunstancia, ha insistido en que el presidente del Principado de Asturias, Adrían Barbón, no ha dicho "ni una sola frase" sobre algo que va a condicionar el futuro de Asturias en los próximos años. "Yo no puedo entenderlo", ha afirmado Queipo.

El dirigente 'popular' ha criticado que Llamedo haya dicho que lo del CPFF es un buen punto de partida. "Lo habrá dicho porque efectivamente en esa reunión, a la que tenía que haber estado para enterarse bien de lo que se estaba hablando, era el consejero de Hacienda, que está desaparecido en combate", ha lamentado.

Queipo ha dicho que Guillermo Peláez tiene que dimitir porque "no ha estado donde tenía que estar, no ha estado defendiendo los intereses de Asturias y por tanto nos ha dejado solos".

"Estamos absolutamente en desacuerdo con todo lo que está desarrollando y poniendo sobre la mesa el Gobierno central y lo que pedimos es que se defiendan los intereses de Asturias especialmente en esta negociación que es un chantaje y que va a condicionar muchísimo el futuro de nuestra comunidad autónoma", ha concluido el líder de la oposición asturiana.