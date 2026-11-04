Queipo (PP) denuncia la "falta de planificación y transparencia" en las obras del puente de Ribadesella

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, y el alcalde de Ribadesella, Paulo García, esta mañana en el entorno del puente de Ribadesella. - PP ASTURIAS

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) - El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha exigido este miércoles un plan de medidas urgentes y la "máxima transparencia" al Ministerio de Transportes y al Gobierno del Principado ante los problemas originados por las obras de remodelación del puente de Ribadesella, una actuación que ha calificado como un ejemplo de "falta de planificación absoluta y opacidad".

En declaraciones a los medios en el municipio riosellano junto al alcalde de la localidad, Paulo García, Queipo ha denunciado que la obra acumula un "retraso considerable" tras haber sido prometida para el año pasado y ha criticado que los trabajos se estén ejecutando "a espaldas del Ayuntamiento y sin coordinación alguna".

Entre las iniciativas que el PP trasladará a la Junta General del Principado, figura la entrega inmediata del proyecto modificado y sus planes de contingencia, así como un refuerzo de los medios para reducir los plazos mediante la realización de trabajos simultáneos. En materia de movilidad, Queipo ha pedido mantener el paso peatonal abierto de forma permanente, siempre que sea seguro, y agilizar el tránsito de transportes especiales y agrícolas, estudiando incluso habilitar un paso fluvial para servicios esenciales y sanitarios.

Queipo ha demandado reforzar los servicios públicos de transporte para garantizar el acceso a centros de salud y colegios. Por su parte, la propuesta del PP contempla la puesta en marcha de una línea de ayudas directas, ágiles y simplificadas dirigidas a comercios, pymes, hostelería y autónomos del municipio que acrediten pérdidas de ingresos o sobrecostes en el transporte derivados de las restricciones en el puente.

DIMISIÓN DE ÓSCAR PUENTE

Por otro lado, al ser preguntado por la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que "hay un problema endémico en el Gobierno, no es una cuestión de nombres". "Que Puente tenía que dimitir era algo evidente, pero el problema que tenemos en España es la sucesión de malos ministros que hemos tenido al frente del Ministerio en los últimos años, con una lista que la integran algunos nombres como el propio Puente o Ábalos", ha señalado.

Por último, Queipo ha apuntado que cuando responsabilidades de esta dimensión recaen en perfiles sin la capacidad necesaria para gestionar los recursos públicos, las consecuencias las terminan sufriendo los ciudadanos.