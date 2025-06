Queipo (PP) dice que Barbón (PSOE) ha ligado su futuro al de Sánchez y considera que le va a salir "muy caro"

OVIEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha cargado este domingo contra el Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, a quien acusó de priorizar su lealtad al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por encima de los intereses de Asturias y de los asturianos.

"Barbón ha perdido la oportunidad de estos días: elegir entre Sánchez o España, entre Sánchez o Asturias. Y una vez más, ha elegido a Sánchez, incluso en sus peores momentos. Por lo tanto, solo puedo llegar a una conclusión: ha ligado su futuro al de Pedro Sánchez y estos días le van a salir muy caros a Adrián Barbón", ha dicho Queipo en el marco de unas declaraciones que ha realizado en Castropol, donde participó en la tradicional celebración del Corpus Christi.

El dirigente del PP ha exigido una respuesta "firme y ejemplar" ante "los escándalos de corrupción que han salpicado al PSOE". Según Queipo, la corrupción hay que condenarla con dureza y cuando se detecta "hay que cortar por lo sano". Considera necesaria la convocatoria de elecciones y "dejar que España hable".

Queipo ha lamentado la falta de explicaciones sobre la aparición de infraestructuras asturianas, como la autovía del suroccidente, el tercer carril de la 'Y' o algunas infraestructuras ferroviarias, en "los papeles de Koldo y en informes de la Unidad Central Operativa (UCO)", así como determinadas expresiones referentes a Asturias. Tilda de "tibia" la reacción de los socialistas a este respecto.

"Estamos ante un caso en el que unos señores con el carné del PSOE, aprovechándose del dinero de todos los españoles a través del Gobierno, han estado robando, llevándose mordidas para pagar sus excesos y sus vicios," indicó Queipo.

En esta misma línea el presidente del PP de Asturias criticó que Barbón haya planteado ahora endurecer las penas contra la corrupción "La propuesta de Adrián Barbón, por lo que veo, es endurecer el Código Penal para que los afiliados del PSOE no delincan y abolir la prostitución para que no paguen prostitutas con dinero público. Me parece increíble que esta sea la propuesta que nos hace Adrián Barbón. Más cuando han apoyado rebajar el delito de malversación hace unos meses para contentar a los socios de Gobierno y que Pedro Sánchez pudiera seguir en la Moncloa unos meses más. Creo que el PSOE ha perdido la cabeza", ha criticado.

Queipo cree que Barbón ha desaprovechado una oportunidad de "oro" al no apoyar la convocatoria de elecciones planteada por líderes autonómicos del PSOE, como Emiliano García-Page.

"Con esta decisión Adrián Barbón nos demuestra que ha perdido el norte. Si tenemos un Gobierno presuntamente corrupto y un PSOE que ha colaborado presuntamente en esa corrupción, creo que es absolutamente indecente hacer propuestas como la que hizo ayer Adrián Barbón. La corrupción hay que condenarla con dureza," sentenció Queipo.