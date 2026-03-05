Queipo (PP) emplaza a Barbón (PSOE) a dar explicaciones sobre la baja ejecución presupuestaria en inversiones

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo - EUROPA PRESS

OVIEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha emplazado al presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, a dar explicaciones sobre la baja ejecución del presupuesto regional en inversiones. Según ha explicado Queipo en una rueda de prensa ofrecida este jueves en la Junta General, la ejecución en esta materia fue del 56 por ciento en el año 2025. "Es decir la mitad del presupuesto de inversiones no se ejecuta en Asturias; es el peor dato en al menos 20 años", ha lamentado.

Queipo ha mostrado a los periodistas un gráfico con la evolución a la baja de la ejecución, en base a los datos publicados por el Gobierno. En la rueda de prensa que ofreció este lunes el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, informó de otro porcentaje de inversión en el capítulo de obligaciones reconocidas en inversiones, en concreto del 62,5%. Añadió que si se analiza solamente el capítulo 6, el de inversiones reales, el porcentaje se eleva hasta el 69,1%, frente al 67% del año anterior.

La diferencia con el dato que ha aportado Queipo, del 56%, se debe a que el Principado excluyó los créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en sus datos.

En cualquier caso, Queipo ha dicho que el problema no se reduce a este año y que en los tres ejercicios de la presente legislatura, el gobierno dirigido por Barbón ha dejaddo sin invertir 1.300 millones. "Es un drama que pagan los asturianos, pero aquí nadie dimite", ha señalado.

Considera Queipo que Barbón ha de dar respuesta a por qué se está produciendo esta mala gestión del gobierno asturiano y cuáles son los problemas. "Si no lo sabe, que lo diga; y si lo sabe, que lo solucione", ha insistido.

Queipo ha hablado de "incompetencia" del Gobierno de Barbón en esta materia y ha dicho que está provocando "un descalabro absoluto" con los impuestos que pagan los asturianos".

"Cuando todos los años se nos presentan unos Presupuestos que son irreales, un catálogo de promesas incumplidas, y en 2025 se ha llegado a la ejecución presupuestaria más baja, absolutamente preocupante, y lo digo desde el punto de vista de que soy consciente de que con toda probabilidad dentro de un año y pico tenga que asumir las responsabilidades del Gobierno y tengamos que poner solución", subrayó el dirigente del PP.

Álvaro Queipo ha detallado los datos de 2025 y ha indicado que de los 1.061 millones de euros que se presupuestaron, 466 se dejaron sin ejecutar, lo que "es la prueba más sencilla y palpable de que hay un problema muy profundo en la Administración autonómica de gestión y que, evidentemente, este gobierno es el responsable".

El líder del PP puso ejemplos de presidentes asturianos anteriores, también del PSOE que presupuestaban menos, pero su ejecución era mayor. Así, ha indicado que el Vicente Álvarez Areces prometía 200 millones de euros menos, pero invertía 200 millones más de lo que hoy se invierte en Asturias. El también socialista Javier Fernández prometía menos millones de lo que promete hoy Barbón, pero cumplía el 94 por ciento de las inversiones, ha comentado Queipo.

El presidente del PP de Asturias ha resaltado que Asturias "no puede desperdiciar ni un solo recurso en la construcción de su futuro" con un gobierno que "juega" con el futuro de todos. "Cada año que pasa, Asturias pierde oportunidades, porque son obras que no empiezan, son ayudas que no llegan, son proyectos que no se inician, en lo que supone una constante, año tras año", ha dicho.

"Cuando la inversión no se ejecuta, lo que ocurre es que lo pagan los servicios públicos y lo pagan los asturianos en su conjunto, porque es vivienda que no se construye, son colegios que no se arreglan, son centros de mayores, plazas de residencias para mayores que no existen", indicó.

El presidente 'popular' subrayó que no se trata de algo puntual, "es algo crónico", y expuso varios ejemplos de algunas consejerías. Así, citó que en la de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, en manos de IU, su ejecución ha sido del 33 por ciento.

"En una comunidad autónoma donde la vivienda es uno de los principales problemas, la consejería encargada de poner solución deja sin ejecutar el 70 por ciento de su presupuesto, lo que son prácticamente 100 millones de euros", ha dicho.

"Si hablamos de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, la ejecución está en el 47 por ciento, más de 23 millones de euros sin ejecutar y, por tanto, se puede decir con toda claridad que el escudo social de este Gobierno está roto, es una vergüenza", afirmó.

A este respecto, señaló que en el ERA, que tiene que gestionar las residencias de mayores, la ejecución el año pasado de las inversiones es del 6 por ciento: "El 94 por ciento del presupuesto del ERA destinado al aumento de plazas residenciales y a la mejora de las existentes no se ejecuta y aquí no dimite nadie".

En la Dirección General de Vivienda, en las inversiones para construcción de vivienda pública, ha dicho que se ha dejado sin ejecutar el 95 por ciento. En promoción de vivienda, el 100 por cien está sin ejecutar, y en las ayudas para el acceso a la vivienda, el 50 por ciento está sin gastar, ha añadido Queipo.

"Asturias no se puede permitir una administración que funcione a este ritmo, bajo ningún concepto, porque necesitamos más gestión, mejores plazos, más resultados, menos excusas y, por supuesto, menos incapacidad. Es un Gobierno que va a la deriva sin nadie al volante, pero está jugando con el dinero de todos los asturianos, y ahí es donde la broma se acaba. Es un Gobierno que es una farsa política", recalcó.

Álvaro Queipo afirmó que este análisis que realiza el PP deberían hacerlo también aquellos partidos que han dado su voto favorable a unas cuentas que "eran falsas y una patraña".

Asimismo, resaltó que es evidente que Asturias necesita una reestructuración de su administración pública. "Nosotros vamos a abordarla en cuanto lleguemos al Gobierno", y añadió que "no es justo, no es lógico ni de sentido común que se esté exprimiendo a todos los asturianos a impuestos para que después con ese dinero el Gobierno no haga nada".

"Es más evidente que la reforma fiscal que del Partido Popular para aliviar a los hogares, a los autónomos, a los emprendedores, a los asturianos en general, se hace más necesaria y más justa que nunca", añadió.