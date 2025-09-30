Queipo (PP) emplaza a Moriyón (Foro) a unir fuerzas para acabar con el "régimen socialista" en Asturias

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha emplazado este martes a la presidenta de Foro Asturias y alcaldesa de Gijón, Carmén Moriyón, a hablar, unir fuerzas y hacer todo lo necesario para acabar con el "régimen socialista" que a su juicio existe en Asturias.

Queipo se ha mostrado a disposición de Moriyón para ese objetivo en el discurso con el que ha abierto el Comité Ejecutivo Autonómico celebrado en Oviedo. Ha dicho que su reciente viaje a Argentina no le ha impedido escuchar las reflexiones que ha realizado Moriyón en Gijón con motivo del inicio del curso de su partido, donde se mostró muy crítica con el Gobierno asturiano, presidido por el socialista Adrián Barbón.

"Estoy muy de acuerdo con su reflexión. Creo que es necesario unir fuerzas porque lo importante es liberar a Asturias del PSOE", ha comentado Queipo.

Es algo, ha añadido que ya han hecho en Gijón, donde gobiernan en coalición Foro y PP. "Y la ciudad nota el cambio. El camino emprendido hacia un mejor futuro. Hoy Gijón, como Oviedo, forma parte del grupo de ciudades que marca el paso a muchas otras. Estoy a su disposición, y a la de Foro Asturias, para hablar todo lo que sea necesario para acabar, de una vez por todas, con casi cuarenta años de régimen socialista en Asturias", ha dicho el dirigente 'popular' asturiano.

Para Queipo, Adrián Barbón ya se comporta como un "presidente saliente" y "su tiempo se acaba". La prueba, ha añadido, es lo sucedido la pasada semana en el debate de orientación política celebrado en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA).

Prueba de que Barbón "no tiene ideas" es su falta de propuestas positivas para Asturias. Ha acusado al socialista de utilizar una "masacre" como la de Gaza para intentar sacar rédito político durante el debate. "Como alumno aventajado del sanchismo, lo utiliza para no hablar de la realidad de Asturias", ha insistido.

HUERNA

En cuanto al peaje del Huerna, en la AP-66, Queipo ha subrayado que es partidario de terminar ya con el mismo y que si el Gobierno central, presidido por el socialista Pedro Sánchez, no lo hace es por falta de voluntad política.

"No se puede esperar a una vía judicial que no nos compete y que tardará años", ha dicho, señalando que el Gobierno tiene herramientas suficientes para poder terminar con el pago.

"Solo Pedro Sánchez tiene la posibilidad de eliminar este peaje que es una injusticia histórica con Asturias", ha indicado, y ha acusado al presidente del Principado, Adrián Barbón, de evitar confrontar con el Gobierno central.

En otro orden de cosas, Queipo ha anunciado a los suyos que retomará las visitas a los municipios asturiano en los próximos meses para conocer "de primera mano" los problemas en todos los concejos.

Además, seguirá viajando a otros países con comunidades asturianas. "No me cabe dudad de que Barbón seguriá nuestros pasos. Una vez más, le marcamos el camino", ha apuntado.