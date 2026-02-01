Queipo (PP) exige a ENCE que recapacite y retire el ERE en la planta de Navia porque "no es justo ni de recibo"

El presidente del PP, Álvaro Queipo, atiende a los medios en Navia. - JUAN VEGA/EUROPA PRESS

OVIEDO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, mostró este domingo su firme apoyo a los trabajadores de la planta de ENCE, en Navia, y a sus familias, calificando de "enorme injusticia" el ERE planteado por la empresa, que pone en riesgo el futuro de un centenar de empleados y de toda la comarca del noroccidente asturiano.

Como "vecino" de la comarca, Queipo expresó su "orgullo" por la respuesta de Navia y del conjunto del Noroccidente ante una situación que ha generado "incertidumbre absoluta" entre las familias afectadas. "Lo menos que podemos hacer los representantes públicos es acompañarles, darles ánimo y decir claramente que tienen razón", indicó Queipo que acudió junto a diputados nacionales, regionales, alcaldes, concejales y miembros del PP a arropar a los trabajadores a la concentración que tenía lugar en Navia.

En declaraciones a los medios Álvaro Queipo exigió a ENCE que reconsidere su decisión, subrayando que no solo está en juego el empleo de 100 trabajadores, sino el futuro económico y social de toda la comarca.

"Lo que se está planteando no es de recibo, no es justo. Una planta modélica, rentable y que produce con los máximos estándares de calidad no se merece un ERE de estas características", ha afirmado.

Queipo recordó además que ENCE recibió en los últimos años alrededor de 50 millones de euros en ayudas públicas, algunas de ellas vinculadas expresamente al mantenimiento del empleo. En este sentido, anunció que ya se ha solicitado en el Congreso de los Diputados toda la información relativa a dichas ayudas y que se hará lo propio en la Junta General del Principado de Asturias.

"Esto es una relación de reciprocidad. Cuando una empresa se instala, genera riqueza y empleo, y eso siempre es bienvenido. Pero cuando recibe ayudas públicas para mantener esa actividad, no puede responder con un hachazo como el que se está planteando", dijo Queipo.

APOYO MUNICIPAL

Por su parte, la alcaldesa de Navia, Ana Fernández, se sumó al respaldo a los trabajadores y reiteró el apoyo del Ayuntamiento a la plantilla desde el primer momento poniendo en valor tanto la lucha de los trabajadores como la respuesta social del territorio.

Fernández incidió en que el conflicto no afecta únicamente a cien puestos de trabajo, sino al futuro de cien familias y al bienestar de toda la comarca. En este sentido, destacó el papel estratégico de la planta de ENCE como motor económico del Occidente asturiano. "No se trata solo de una empresa que da empleo en Navia, sino de una empresa tractora para todo el Occidente de Asturias", señaló.

Asimismo, califió de "espectacular" la respuesta de la ciudadanía, destacando la amplia movilización registrada y el respaldo masivo de vecinos y colectivos de toda la comarca.

"Las expectativas eran altas y hoy se ha confirmado que el Occidente asturiano está unido y presente, apoyando a quienes más lo necesitan en este momento: los trabajadores", ha afirmado.