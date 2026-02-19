Queipo (PP) felicita a trabajadores y empresa por el resultado de las negociaciones en Ence Navia

Movilización contra el ERE de ENCE. - JUAN VEGA/EUROPA PRESS

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha felicitado tanto a la empresa Ence como al comité de empresa por el "acuerdo muy positivo" que han logrado tras las negociaciones del ERE. A su juicio, es un acuerdo "equilibrado" dentro de las pretensiones de la empresa y las necesidades de los trabajadores.

El PP, ha dicho en unas declaraciones a los medios, pidió "desde el primer día" que Ence reflexionase sobre la propuesta que estaba haciendo. Así, Queipo entiende que el acuerdo alcanzado es "una de las mejores salidas posibles". "Se ha hecho una negociación fantástica", ha enfatizado.

El acuerdo ratificado pasa de un ERE inicial que planteaba 96 despidos a un acuerdo en el que se contemplan 36 prejubilaciones, bajas voluntarias y recolocaciones en la nueva planta de envases que la compañía prevé instalar en el complejo de Navia.