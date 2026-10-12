Queipo (PP), "muy contento" porque Lastra encabece la lista del PSOE: "Es la mejor candidata que podría tener"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, en la misa del Día del Pilar. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se ha mostrado este lunes "muy contento" de que Adriana Lastra repita como cabeza de lista de la FSA-PSOE por Asturias al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Al ser preguntado por este asunto en los actos del Día del Pilar, Queipo ha asegurado que Lastra "es la mejor candidata que podría tener el Partido Socialista para estas elecciones" y ha evitado entrar a valorar cuestiones internas de otros partidos y "cómo se pueden saltar sus propias primarias" en el PSOE.

Sobre la posibilidad de que Foro Asturias concurra a las elecciones generales, el presidente del PP asturiano ha defendido la relación entre ambas formaciones y ha reiterado que son "dos partidos hermanos" que comparten el objetivo de trabajar por "lo mejor para España y lo mejor para Asturias", con planteamientos muy similares. El dirigente 'popular' ha asegurado que las del 29 de noviembre son las elecciones "más importantes" de los últimos años y en ellas se plantea "una dicotomía" entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. "No hay otro camino, no hay otra pregunta que hacerse", ha dicho.