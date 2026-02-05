Queipo (PP) pide a Ence "una reflexión" y "verdadera voluntad de negociación" para evitar el despido de trabajadores

Reunión de este jueves con el comité de empresa de Ence Navia. - PP ASTURIAS

OVIEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha pedido este jueves a la empresa Ence "una reflexión" y "una verdadera voluntad de negociación" para evitar el despido de trabajadores en su planta de Navia. "No se entiende el recorte de empleo en una factoría puntera, económicamente muy viable y con expectativas halagüeñas", ha expresado.

Queipo ha mantenido un encuentro con el comité de empresa, que amenaza con iniciar una huelga indefinida a partir del próximo día 12 si no hay avances sobre el ERE que plantea la dirección de Ence y que podría afectar a 96 trabajadores. El presidente del PP asturiano ha agradecido el apoyo de los alcaldes y alcaldesas de la comarca a la plantilla. "Estamos todos a todos los niveles intentando empujar y ayudar y dar toda la información posible para que esto termine bien", ha afirmado.

"Terminar bien es que no acaben en la calle 100 familias. Y no hay otra lectura posible. Por tanto, nosotros lo que queremos es que esta negociación termine bien", ha insistido el dirigente 'popular'.

Queipo ha destacado que la planta de Ence en Navia "es señera". Además, ha añadido, "nos ha acompañado a todos toda la vida en esta comarca", por lo que el despido de trabajadores "es una catástrofe real no solo para la empresa, sino también para toda la comarca".

El presidente del PP de Asturias ha pedido a la compañía que "acudan a esa mesa de negociación con una verdadera voluntad de negociación y no de imposición", ya que, según ha insistido, "no podemos tolerar, no puede ser posible que 100 personas vayan a la calle por un proceso de este tipo".