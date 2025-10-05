Queipo (PP) pide a Huerga (PSOE) que aclare si los sobres con dinero son "práctica habitual" en la sede de la FSA

OVIEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, ha cuestionado este domingo las declaraciones del secretario de organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) sobre el peaje del Huerna y la responsabilidad del PP y le ha instado, como responsable de organización de la FSA a decir si "la entrega de sobres con dinero en efectivo en las sedes del Partido Socialista es una práctica habitual también en la sede de la Federación Socialista Asturiana".

El dirigente 'popular' ha insistido en que como responsable de organización, Huerga "nos podrá decir a todos los asturianos si la entrega de dinero en efectivo en sobres con el membrete del PSOE también se produce en la sede de la FSA", en alusión al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que localizó pagos en efectivo a José Luis Ábalos que "no cuadran" con lo aportado por el PSOE. "Me gustaría que nos lo explicasen", ha añadido.

Queipo ha emplazado a Huerga a sumarse a la petición del Partido Popular de que el PSOE "muestre los justificantes de cómo ese dinero se extrajo de cuentas bancarias para saber que su procedencia es legal", advirtiendo que "si no, podríamos tener la duda de pensar que es dinero negro".

Finalmente, el presidente del PP asturiano ha animado a Huerga "a que nos aclare si esta práctica, la de los sobres con efectivo y membrete del PSOE, es también habitual en la sede de la FSA y que nos explique, si no es así, por qué en Ferraz sí".