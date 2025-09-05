Queipo (PP) reivindica la unidad de Asturias frente a quienes "levantan muros artificiales entre asturianos"

El presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, recibiendo el aplauso del resto de diputados tras finalizar su intervención en el Pleno institucional del Día de Asturias - PP ASTURIAS

El presidente del Partido Popular de Asturias y portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, ha reivindicado este viernes durante el Pleno institucional del Día de Asturias la unidad y el sentimiento de pertenencia de la región, destacando la importancia de trabajar por Asturias más allá de intereses partidistas, subrayando que "todo lo que aquí hacemos debe estar única y exclusivamente al servicio de los intereses de Asturias y de los asturianos".

Durante su intervención, ha llamado a la unidad de los asturianos, rechazando los intentos de quienes quieren "levantar muros artificiales entre asturianos" por su ideología, nivel de renta o por cualquier otra característica o situación. "Desde el PP defendemos el entendimiento, la concordia y la unión entre asturianos", ha insistido.

Queipo ha aprovechado su intervención para reivindicar una comunidad "de oportunidades, dinámica, próspera y unida", frente a lo que ha calificado como "casi 40 años de políticas erradas o inexistentes" que han llevado a Asturias "a la cola de demasiados indicadores socioeconómicos".

En su intervención ante el hemiciclo de la Junta General, ha advertido de la necesidad urgente de actuar en la prevención de incendios forestales, alertando de que "los incendios de mañana se apagan hoy". El portavoz parlamentario de los 'populares' ha hecho un llamamiento expreso a reforzar la inversión en el medio rural y a prestar atención a sectores como la ganadería, a quienes considera "los mejores protectores de nuestros montes". En este sentido, ha recordado que "ignorar su papel es un error" y que "la desatención institucional solo conduce a catástrofes evitables como las que hemos vivido en Asturias en los últimos veranos".

Ha insistido en que la gestión forestal debe ser una prioridad, no solo desde una perspectiva medioambiental, sino también como herramienta de protección del patrimonio natural y humano. "El abandono del monte, la falta de desbroces, la burocracia que asfixia a los ganaderos o la ausencia de políticas eficaces de prevención convierten cada ola de calor en una amenaza directa", ha advertido.

Queipo ha reiterado que Asturias necesita una estrategia coordinada y sostenida contra los incendios, con recursos suficientes, planificación territorial y el protagonismo de quienes viven y trabajan en el entorno rural. "Proteger nuestros montes no es un lujo, es una obligación moral, económica y ambiental", ha señalado, reclamando "más medios, más escucha y menos ideología".

El líder del PP asturiano ha alertado de los desafíos que afronta Asturias y ha situado los próximos meses como "cruciales" para el futuro de la comunidad. "Estamos aquí para que un asturiano nunca sea un español de segunda", ha dicho, reivindicando el acceso a una educación y sanidad de calidad, mejores servicios sociales, oportunidades de empleo, vivienda digna y el retorno del talento joven emigrado.

En materia económica, ha reclamado "reformas ambiciosas" que alivien la presión fiscal, reduzcan la burocracia, atraigan inversiones y apoyen a sectores clave como los autónomos, la ganadería o el mundo rural. Ha subrayado que "los incendios de mañana se apagan hoy", defendiendo la necesidad de inversión preventiva en el medio rural y en servicios públicos.

Finalmente, ha apelado al espíritu del Día de Asturias como un momento para "fortalecer todo aquello que nos une" y afrontar los retos pendientes con determinación. "Este es nuestro objetivo: convertir Asturias en la tierra que todos deseamos que sea", ha concluido.

Queipo ha defendido el papel del Día de la Santina como símbolo de unión y orgullo común de todos los asturianos, subrayando que "Covadonga y la Santina son símbolos de Asturias, nos representan a todos y nadie tiene su exclusividad". En este sentido, ha celebrado la presencia del presidente de la Junta General, Juan Cofiño, en los actos religiosos del 8 de septiembre y ha criticado a quienes "deciden no estar" o "impiden su retransmisión" en la televisión pública, asegurando que "no están a la altura de Asturias".