Queipo (PP) ve al comisario europeo de Pesca "muy receptivo" con las reivindicaciones del sector pesquero asturiano

OVIEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Álvaro Queipo, se ha reunido este martes en Bruselas con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis. Tras el encuentro, el político asturiano ha afirmado que el dirigente europeo fue "muy receptivo" a las reivindicaciones del sector pesquero asturiano.

Queipo ha estado acompañado por los representantes de la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, que entregaron al comisario europeo un documento con el conjunto de las reclamaciones del sector y las soluciones que plantea. Junto al presidente de la entidad, Adolfo García, asistieron los patrones mayores de Luarca, Manuel Iglesias; Bustio, Jesús Peñil, y Llanes, Ángel Batalla, así como la secretaria general de la Federación, María José Rico.

A su vez, la delegación del PP asturiano estuvo integrada por el diputado regional y portavoz de Medio Rural, Luis Venta; el vicesecretario de Ordenación Territorial y alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, y la eurodiputada Susana Solís.

Álvaro Queipo señaló que espera que en los próximos meses se produzcan "buenas noticias sobre cuestiones y cambios que hay que realizar" en la política pesquera de la UE y, añadió, "especialmente esperanzados con respecto a ese informe científico que el Comisario ha solicitado y que conoceremos en el mes de septiembre para evaluar si realmente se dañan o no se dañan los fondos marinos con las artes fijas que utilizan los pescadores asturianos".

"Una situación que permitiría poder seguir faenando incluso en zonas donde ahora mismo se están planteando algún tipo de protección", subrayó.

Según ha informado el PP, en la reunión se trató la revisión de las áreas que van a quedar bajo los denominados ecosistemas marinos vulnerables. "Son dos cuestiones clave que Adolfo García ha planteado muy bien al Comisario, que lo ha recogido de una manera muy receptiva y espero que positiva para Asturias; hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer, hemos traído la voz Asturias al corazón de la Unión Europea y ahora tenemos que esperar a que sea la Comisión la que sea receptiva y la pesca en Asturias pueda tener un futuro mejor del que ahora mismo estamos vislumbrando", indicó.

El presidente del PP trasladó al Comisario de Pesca una invitación para visitar Asturias lo antes posible, para que la Comisión Europea "tenga una visión real y concreta de lo que es la pesca asturiana, que es una pesca artesanal y sostenible".

En este sentido, resaltó que la Unión Europea debe fijarse en cuál es el método de pesca que hay en Asturias y tomarlo como ejemplo para otras regiones de Europa, ya que es una pesca "sostenible, tradicional, mantiene vivas las villas costeras, pero sin esquilmar los mares, que es de lo que se trata".