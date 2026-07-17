Queipo: "Los próximos meses serán decisivos para ofrecer una alternativa al actual Gobierno de Asturias"

El presidente del PP, Álvaro Queipo, en Gijón. - PP

OVIEDO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha participado este viernes en un acto organizado por el Partido Popular de Gijón con motivo de la clausura del curso político en el que ha destacado que "les queda un año para mostrar que nuestra tierra puede tener un futuro diferente".

"Nos queda un año para recorrer cada barrio, cada parroquia y cada concejo. Un año para escuchar más y explicar mejor nuestro proyecto, para sumar a todos los que desean una Asturias con más oportunidades. Nos queda un año para que el cambio que ya está avanzando en Gijón llegue al conjunto de Asturias. Los próximos meses serán decisivos para ofrecer una alternativa al actual Gobierno de Asturias", ha indicado Queipo, que ha añadido que a la FSA también le queda un año y por eso "se les nota el nerviosismo".

El presidente del PP ha advertido que los socialistas "llevan siete años gobernando Asturias, pero durante los próximos meses van a intentar presentarse como la alternativa a sí mismos". "Van a desplegar pancartas para defender aquello que llevan años abandonando. Van a anunciar como grandes novedades medidas sobre temas que nosotros llevamos toda la legislatura proponiendo y que ellos rechazaron. Pero los gijoneses, y el resto de los asturianos, tienen memoria", ha dicho.

En este sentido ha denunciado que el puerto de El Musel sigua "sin respuestas ni gestión", que sus tráficos hayan caído casi un 29% durante los cinco primeros meses de este año o la cancelación del vial soterrado de Jove, que supuso la pérdida de una inversión de más de 200 millones de euros.

Ha recordado que "el Partido Popular defendió el soterramiento del vial de Jove cuando otros empezaban a buscar excusas para renunciar a él.

El líder de los populares también ha criticado que el Gobierno de Barbón se preocupe ahora por las clases medias. "Han tardado 7 años en preocuparse. Las familias asturianas llevan años soportando la subida de la cesta de la compra, de la vivienda o de la energía." Asimismo, afirmó que "no descubrieron ahora la inflación. Lo que descubrieron es que se acercan las elecciones" y que "ellos también tienen encuestas".

Álvaro Queipo también se ha referido a uno de los principales problemas de Asturias, la vivienda y ha recordado que por eso el PP ha presentado una ley de vivienda con dos objetivos: aumentar la oferta y hacer que sea más asequible.

"No venimos a cambiar unas siglas por otras. Venimos a cambiar una manera de gobernar. Y en Gijón ya estamos demostrando que el cambio es posible. Desde el Ayuntamiento estamos demostrando que se puede escuchar, gestionar y tomar decisiones pensando en lo que importa: hacer que los gijoneses vivan hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Así estamos cambiando Gijón. Y así vamos a cambiar Asturias" subrayó.