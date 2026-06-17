Quejas en Avilés por la pérdida de un centenar de aparcamientos en La Magdalena debido a los macroconciertos

Archivo - Avilés. Calles de Avilés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Avilés ha criticado este miércoles la supresión de un centenar de plazas de aparcamiento en el entorno del pabellón de La Magdalena por la celebración de grandes conciertos este fin de semana y el próximo. Se refiere a los conciertos de El Último de la Fila y Aitana, previstos para el 20 y 26 de junio respectivamente.

En una nota de prensa, el Grupo Municipal se ha hecho eco de las quejas de los vecinos, que "llevan semanas sin aparcamiento por la mala planificación de los macroconciertos".

La concejala María Cruz Coto ha explicado que la supresión de estas plazas se está produciendo en un barrio donde "gran parte de las viviendas carecen de garaje" y donde aparcar en la vía pública "resulta imprescindible para el día a día de muchas familias".

La edil ha explicado que las restricciones comenzaron el pasado 11 de junio y se prolongarán hasta julio. "Desde Vox no cuestionamos la celebración de grandes eventos musicales en Avilés", ha defendido, pero considera "inaceptable" que la "falta de planificación del Gobierno municipal termine convirtiendo a los vecinos en los grandes perjudicados".

"Muchos vecinos regresan a sus casas después de trabajar y se encuentran obligados a recorrer distintas calles durante largos periodos de tiempo para encontrar una plaza libre. Mientras tanto, numerosos espacios permanecen vacíos durante días enteros reservados para necesidades futuras de los eventos", ha explicado Coto.