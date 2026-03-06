Quema una escuela de surf en Salinas (Castrillón)

Incendio de una escuela de surf en Salinas (Castrillón) - SEPA

OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han extinguido un incendio declarado en una vivienda de tres alturas en la calle Luis Treillard de Salinas (Castrillón), donde se ubicaba una escuela de surf. El fuego calcinó el inmueble por completo.

Según ha informado el SEPA en nota de prensa, si bien no se registraron daños personales, mientras se llevaba a cabo la extinción se evacuó a 5 personas de unas viviendas anexas de manera preventiva.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias varias llamadas alertando del incendio, la primera a las 04.10 horas. En los avisos indicaban que estaba quemando el tejado de una vivienda de tres alturas que en los meses de verano se utilizaba como escuela de surf.

A las 05.43 horas los bomberos dieron por controlado el incendio confirmando que ya no existía peligro de propagación a vivienda cercanas. En ese momento comenzaron labores de refrigeración y desescombro y parte de las dotaciones retiraron a sus bases.

A las 07.32 horas se dio por extinguido el fuego y la dotación que permanecía en el lugar regresa a parque. Está previsto, por protocolo, que se acuda a lo largo de la mañana se acuda a revisar el incendio.