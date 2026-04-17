Quema la tercera planta de una vivienda en Valdedios, Villaviciosa, sin afectados

Archivo - Camión de Bomberos en labores de extinción de incendios en una imagen de archivo. - SEPA - Archivo

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Villaviciosa, Piloña y La Morgal han extinguido el incendio declarado esta noche en una casa de tres alturas ubicada en Valdedios, Villaviciosa. El fuego calcinó el tejado y las habitaciones de la planta superior y no se registraron daños personales.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 02.58 horas de este viernes, según ha informado el SEPA en nota de prensa. En la llamada señalaban que estaba quemado el tejado de una vivienda de tres alturas, no había edificaciones cercanas y la persona que residía en la casa estaba fuera.

La Sala 112 del SEPA movilizó a efectivos de bomberos del parque maliayo que se trasladaron al lugar con dos autobombas. Paralelamente se activó un vehículo de altura y una autobomba nodriza desde el parque central de La Morgal y dos efectivos del parque de Piloña, en apoyo, con un vehículo ligero.

Los bomberos dieron por controlado el fuego a las 06.20 horas, momento en el que parte de las dotaciones regresaron a sus respectivas bases. En el lugar permanecen tres efectivos el parque de Villaviciosa realizando tareas de refrigeración, enfriamiento y desescombro.